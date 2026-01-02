ETV Bharat / state

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲି.. ଲଢେଇ ପାଇଁ ରାତି ରାତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚୁଥିଲେ, ଚାଷୀ ବେଶରେ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ

ସ୍ୱାଧୀନତାର 79 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଗୋଟି ହୋଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଲଣି । ଯେଉଁ କେତଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମର ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ।

Mohan Charan Majhi honoured freedom fighter Bimbadhar Muduli
ଶତାୟୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 2, 2026 at 8:14 PM IST

|

Updated : January 2, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲି । ଉଦ୍ଦାମ ଯୌବନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ । ବୟସ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୨୩ କି ୨୪ ବର୍ଷ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତାର 79 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଲଣି । ଯେଉଁ କେତଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମର ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲି । ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ଅକୁହା କଥା । ସେତେବେଳେ କିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଥିଲେ, କଷ୍ଟକରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ବିମ୍ବାଧର ।

କିଏ ସେ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲି

Mohan Charan Majhi honoured freedom fighter Bimbadhar Muduli
ଶତାୟୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (Etv Bharat)

ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲି..ଶତାୟୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ । ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଅଳାବାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ । ୧୯୨୩ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏବେ 102 ବର୍ଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । ୨୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନାରା ଦେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଥାନା ପୋଡି ଘଟଣାରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି । ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମିତିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ।

ସଂଗ୍ରାମରେ କଣ ରହିଥିଲା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ

Mohan Charan Majhi honoured freedom fighter Bimbadhar Muduli
ଶତାୟୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (Etv Bharat)

ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଆପଣାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିମ୍ବାଧର । ବିମ୍ବାଧର କହନ୍ତି, ସେଦିନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହ ଜେଲ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବିମ୍ବାଧରଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଭୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନିକଟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବିମ୍ବାଧର ଚାଷୀ ବେଶରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖଵାରେ ଦେବା ସହିତ ଖାଇବା ଯୋଗାଉଥିଲେ । କାହାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, କିଏ କେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ଗଲା ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ । ବିମ୍ବାଧରଙ୍କୁ ଧରିବା ବି ଏତେ ବି ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। କାରଣ ନିଜେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ । ଚାଷୀ ବେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ।

ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ ବିମ୍ବାଧର

Mohan Charan Majhi honoured freedom fighter Bimbadhar Muduli
ଶତାୟୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (Etv Bharat)

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରମ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲି । ଗାନ୍ଧୀ ସାଲେପୁରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସମେତ ବାଲିଆ, ବାରିମୂଳ, ଗରାବୁରୁ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ବିମ୍ବାଧର । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହ ସେ ରାତ୍ରିଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଚାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ।


ଶରୀରରୁ ବଳ କମିଛି ହେଲେ ସ୍ୱରର ଦାମ୍ଭିକତା କମିନି

ଏ ଶତାୟୁ ବୟସରେ ଶରୀରରୁ ବଳ ସିନା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିମ୍ବାଧରଙ୍କ ସ୍ୱରର ଦାମ୍ଭିକତା କମିନି । ସେଇ ଦମ୍ଭିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଦାବି ରଖି ପାଖରେ ବସିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋର ୮ ଏକରର ଜମି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ମିଳିଲାନି । ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ ।’

freedom fighter Bimbadhar Muduli
ଶତାୟୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲି (Etv Bharat)

ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ନାତି ତୁଷାର ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେତେବଳେ ସାଲେପୁର ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ୬୯ ଜଣ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ, ସ୍ବର୍ଗତ ନକୁଳ ମହାନ୍ତି, ସ୍ବର୍ଗତ ଫକୀର ମହାନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ । ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି । ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣପାତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ।

ଲୁଚିବାରେ କେମିତି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବିମ୍ବାଧର

ବିମ୍ବାଧରଙ୍କ ନାତି କହନ୍ତି, 'ମୁଁ ଯାହା ଅଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି, ଥରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦିନ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସଂତପୁର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ । ଘରୁ ବା ବଜାରରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିବା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉ ଥିଲେ । ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିମ୍ବାଧର ସାମିଲ ରହୁଥିଲେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମ୍ବାଧରଙ୍କ ନାତି ତୁଷାର।


ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ୩୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦିବସ । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କାହିଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ବଖାଣିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଗିରଥି ସ୍ୱାଇଁ - 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ, ଧରମ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବି


Last Updated : January 2, 2026 at 8:25 PM IST

TAGGED:

FREEDOM FIGHTER BIMBADHARA MUDULI
BIMBADHAR MUDULI
KENDRAPARA FREEDOM FIGHTER
MAHATMA GANDHI
FREEDOM FIGHTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.