କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏସଓପି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେବନି କୌଣସି ଫି
ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସୋମବାର ସରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର (ଏସଓପି) ଜାରି କରିବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 11, 2026 at 5:36 PM IST
KG to PG study Odisha Govt, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସୋମବାର ସରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର (ଏସଓପି) ଜାରି କରିବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ, ଅଣଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ, ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେଜ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଡମିଶନ୍ କିମ୍ବା ରି-ଆଡମିଶନ୍ ବାବଦରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ । ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଡମିଶନ୍ ଫି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ୬୬୨ ଓ ୪୮୮ ବର୍ଗ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବା ସହ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପିଲା ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ଅର୍ଥ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଅଣଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଫି'ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଲ୍ୟାବ୍, ସଫେଇ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯାଉଥିଲା । ସରକାର ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କଲେଜ ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ । କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଭିଯୋଗ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ନକରି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । କଲେଜ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ପାଣ୍ଠି ନଥିବାରୁ ସରକାର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଗୁଆ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସଂସ୍ଥା ଚଳାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୬୬୨ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ ସଭାପତି ଗୋଲକ ନାୟକ ।
ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ବାବଦରେ କେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାହା ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଏସଓପି ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଏହି ଏସଓପି ଉପରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନଦୋୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଜ୍ଞାନଦୋୟ ଯୋଜନା । ଏନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜ୍ଞାନଦୋୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଲେ 'ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା'; KGରୁ PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଟକିବନି ପାଠପଢା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ; ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ କମାଇବ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର