ସରକାରଙ୍କ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁହଁ ମୋଡୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅନଲାଇନ ନୁହେଁ, ଅଫଲାଇନରେ କୋଚିଂ ଦାବି
ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପିଲା । କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
Published : November 15, 2025 at 11:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରଙ୍କ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁହଁ ମୋଡୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଜେଇଇ, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପିଲା ଏହି କୋଚିଂ ନେବାକୁ ନାରାଜ । ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଶୁଡି ପଡୁଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ । ଏହା ସହିତ ଆଖି ଦୃଶିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ପିଲା ଜେଇଇ ଓ ନିଟରେ କୋଚିଂ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପାଇନାହାଁନ୍ତି । ଏପରିକି ବହୁତ କମ ପିଲା ଏହି ଅନଲାଇନ କୋଚିଂରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଶିଶୁ ବାଟୀକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସବୁଠି ଏବେ ବିଫଳତାର ଗଦା ଗଦା ଅଭିଯୋଗ । ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଵ୍ୟଵସ୍ଥାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କୋଚିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଇଇ ଓ ନିଟ୍ ଭଳି କୋଚିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଡେମିକ୍ ସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁ ରହିଛି । ସେଥିରେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ପାଠପଢା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପ୍ରିଭିଅସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସାରଣୀ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲାଣି ଏସବୁରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଅନଲାଇନ କ୍ଳାସରେ ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହି କୋଚିଂରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପିଲା ଆସୁ ନାହାନ୍ତି । ପିଲା କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ୧୫୦-୨୦୦ ପିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଳାସରେ ମାତ୍ର ୧୦ ଜଣ ପିଲା କ୍ଳାସ ରୁମରେ କୋଚିଂ ସମୟରେ ଯୋଗଦେଉଛନ୍ତି ।
ତେବେ ସକାଳ ସାଢେ ସାତରୁ ସାଢ଼େ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଟ, ଜେଇ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଓ ଦିନ ୨ ଟାରୁ ୩ ଟା ୩୦ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଲାସ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲା ହେଉନଥିବା ବେଳେ କତୃପକ୍ଷ ଅନଲାଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । କୋଭିଡି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ କ୍ଳାସ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଭଳି ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଫଲାଇନରେ କ୍ଳାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନରେ ରହୁନାହାନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଚିଂ ଦେବେ ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ କ୍ଳାସରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ସହରରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଗଣା କୋଚିଂକୁ ଆପଣାଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେବି କଲେଜ ଅଧକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବଳ ।
ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅନଲାଇନ ପଢା ଯୋଗୁ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଫଳ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ରିଅଲ ମୋଡ଼ରେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭରଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ପିଲା ମାଗଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏବେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସ ୱାନ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ ଭଳି ହେଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ କୋଚିଂକୁ ମୁହଁ ମୋଡୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତି ପୋର୍ଟାଲରେ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି । ଏହାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି କି ନ ଦେଖୁଛି ଜଣାନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।"
ଏପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହିତ ୭୩୫ ଟି ସ୍କୁଲରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ ନେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ, ଓଡିଶା ଅଧୀନରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଅଧୀନରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଉପାଧ୍ୟାକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତେବେ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ଥବତା ଦେଖିକି ଯୋଜନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନଲାଇନରେ କୋଚିଂ ଦେଲେ କିଛି ପିଲା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ସେଥିରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଗଣା କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅଥଚ ଅଫ୍ ଲାଇନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏପଟେ ବିଜେବି କଲେଜର ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଅନଲାଇନ କୋଚିଂରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ସ୍ଥନରେ ବୁଝିବାକୁ ହୋଇନଥାଏ । କାରଣ ଏତେ ପିଲାମଧ୍ୟରେ କିଛି ଡାଉଟ କ୍ଳିଅର ହୋଇନଥାଏ । ତେବେ ଡାଉଟ କ୍ଳିଅର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଳାସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେବେ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଡାଉଟ କ୍ଳିଅର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୋଇପାରୁଛି ।"
ଏପଟେ ଡିଏଚଏସଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ନିୟତି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବହୁତ କମ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଅଂଚଳରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ମାଗଣା କୋଚିଂ ଜାରି ରହିଛି । ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଚିଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ।"
