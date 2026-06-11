ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା; ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ OSRTC ଏବଂ କ୍ରୁଟ୍ ବସ୍ରେ କରିପାରିବେ ଯାତ୍ରା
ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ୧୩୪ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୫୬,୯୮୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : June 11, 2026 at 11:12 PM IST
FREE BUS SERVIES NEET UG EXAM, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ OSRTC ଏବଂ କ୍ରୁଟ (CRUT) ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି । ୧୩୪ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୫୬,୯୮୩ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ମାଗଣାରେ ଏହି ସବୁ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରି ପାରିବେ ।
ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା । ନିଟ୍ (UG) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ OSRTC ବସ୍ ରେ ମାଗଣାରେ ଯାଇପାରିବେ । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ନିଟ୍ (UG) ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ୧୩୪ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୫୬,୯୮୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
NEET ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ ୨୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୫ଟା ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ୨୭ଟି ସହରର ୧୩୪ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ୍ ୫୬,୯୮୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଆବଶ୍ୟକ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଗୁଜବ, ଭ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଅସତ୍ୟ ଉପାୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା, ମହିଳା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା, ସିସିଟିଭି ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି ।
ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଯାତାୟାତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାନସିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିପାରିବେ । ଏପରିସ୍ଥଳେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଏହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET (UG) ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସିଏସ୍ଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET-UG ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର