ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଠକେଇ: ସୋରରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚୀନ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଚେର
ଗିରଫ ତାମିଲନାଡୁର ବ୍ୟକ୍ତି ୨୦୦୫ରୁ ଚୀନ୍ରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 20, 2026 at 11:30 AM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରାୟ ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇ ଟଙ୍କାର କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏପରିକି ଏହାର ଚେର ଚୀନ ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଚୀନ୍ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଓ ଇଓ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୪୩ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ସୋର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁର ହରିନାଥ କେ. (୪୯)ଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଚୀନ୍ରେ ରହୁଥିବା ମାଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିଲା କାମ
ପୋଲିସ ଜେରା ବେଳେ ହରିନାଥ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କିତ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ୍ରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଏହି କାରବାର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ୨୦୦୫ରୁ ଚୀନ୍ରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଜଣେ ଚୀନ୍ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦମ୍ପତି ଗିରଫ
ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଧାରକଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ବସନ୍ତ କୁମାର ଜେନା (୫୫) ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝରଣା ଜେନା (୪୦)। ଉଭୟଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜେନାପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମୋଟ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ସାଇବର ଠକେଇର ନେଟୱର୍କ, ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଟଙ୍କା କାରବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଚୀନ୍ରେ ରହୁଥିବା କଥିତ ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାରର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ କ’ଣ, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ପରେଶ କୁମାର ରାଉତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋରୋ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରୁଥିବା ନେଇ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୀନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ସୋରୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା।"
ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, "ତାମିଲନାଡୁର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ୨୦୦୫ରୁ ଚୀନ୍ରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଚୀନ୍ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାରତକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ ଠକେଇରୁ ଆସୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଚୀନ୍ରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।"
ଏହାପରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ପରେଶ କୁମାର ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠକେଇ ମାମଲା, ୫ ଜଣଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ