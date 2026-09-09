ଚାକିରି କରାଇଦେବା ଆଳରେ କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଠକେଇ; ଦୀଘାରୁ ଯୁବକ ଗିରଫ, ରାଜନେତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଫସାଉଥିଲା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉଠାଇଥିବା ନିଜର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 9, 2026 at 11:13 PM IST
FRAUDSTAR ARRESTED FROM BHADRAK, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉଠାଇଥିବା ନିଜର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲା । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ଵାସ ଜନ୍ମାଉଥିଲା । ଶେଷରେ ତାର ଅସଲ ପରିଚୟ ଧରାପଡିଗଲା । ଚାକିରି ଯୋଗାଇଦେବା ଆଳରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଠକ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପିଡ଼ିଛି ।
ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଯୁବକ ହେଲା ଧାମନଗର ଥାନା ଚୁଡ଼ାକୁଟି ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାଳିଆ । କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ଏକାଧିକ ଥାନାରେ ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଏହି ଠକେଇରେ ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାକେଟ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖୁଛି ।
ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିନ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଘରଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲା । ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କହି ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଯୁବତୀ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଥିଲା । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ମଇତାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବ କହି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା (ନଂ. ୫୪୪/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଥାନାଧିକାରୀ ପ୍ରଭାଂଶୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଯାଇ ଦୀଘାରେ ଲୁଚିଥିଲା। ଟାଉନ ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଦୀଘାରୁ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା । ଗରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ଭଦ୍ରକ ସମେତ ବାଲେଶ୍ଵର, କଟକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାର ଯୁବତୀ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ RI ଓ ARI
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି; ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର