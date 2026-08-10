ETV Bharat / state

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସଆଇଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନିଦିନିଆ 'ଓଡ଼ିଶା କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ 4.0 । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ରିପୋର୍ଟ- ମିନତୀ ସିଂହ

Odisha Conference of Youth
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସହ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଛି, ଏହି ଲଢ଼େଇର ନେତୃତ୍ୱ ଯୁବବର୍ଗ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ଆଜି (ସୋମବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସଆଇଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନିଦିନିଆ 'ଓଡ଼ିଶା କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ (OCOY 4.0) ।ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱର ଦୂତ ଭାବେ ଫେରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ।


‘Youth4Water Plus’ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ UNICEF, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନର ସହଭାଗିତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ‘Building Next Generation Climate Leaders’ । ଏହି ତିନିଦିନିଆ ସମାବେଶରେ କେବଳ ସଚେତନତା ଓ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି, ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜ ଅନୁଭବ, ଚିନ୍ତା ଓ ସମାଧାନକୁ ଏକାଠି କରି ଯୁବ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

Odisha Conference of Youth
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଥିଲେ,"ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ କୌଣସି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିପଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବତା । ଓଡ଼ିଶା ବିପଦର ଶିକାର ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିକୂଳତା ସହ ଲଢ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ।"



ସେହିପରି UNICEF ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଥିଲେ," ଶିଶୁ ଓ ଯୁବବର୍ଗ କେବଳ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଭୋଗ କରୁଥିବା ନୀରବ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗିଦାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । OCOY ଭଳି ମଞ୍ଚ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜ ସମାଜରେ ଜଳବାୟୁ ସମାଧାନ ଚିହ୍ନଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ।"

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜଳବାୟୁ ସିମୁଲେସନ୍, ଆଲୋଚନା ଓ ନୀତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ, ନବସୃଜନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁରୀର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମ ଓ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମାଜ ଆଧାରିତ ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ହାସଲ କରିବେ । ଏହାସହ ‘Eco-Tank’ ଅଧିବେଶନରେ ଯୁବମାନେ ସବୁଜ ବ୍ୟବସାୟର ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ପରିବେଶଗତ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।


ଆଜିର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏକ୍ସଆଇଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡାକ୍ତର ଫାଦର କେ.ଏସ୍. କାସିମିର୍, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସବାରମତୀ, ନେକ୍ସସ୍ ସେଲେକ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ହର୍ଷା ଭର୍ଦା, UNICEF ଓଡ଼ିଶାର WASH-CCES ବିଶେଷଜ୍ଞା ଶିପ୍ରା ସକ୍ସେନା, ‘Youth4Water ପ୍ଲୁସ’ର ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବ୍ଲୋରିନ୍ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସରକାରୀ ସେବାରେ ସଫଳତା ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି, ପଡିନି ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି !


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

XIM UNIVERSITY BHUBANESWAR
GOVERNOR HARI BABU KAMBHAMPATI
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡିଶା
CLIMATE CHANGE WORKSHOP
ODISHA CONFERENCE OF YOUTH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.