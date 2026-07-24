ଶିକାରୀଙ୍କ ଶିକାର ଯୋଜନା ଭଣ୍ଡୁର କଲା ବନ ବିଭାଗ, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ୪ ଗିରଫ
ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିବା ୪ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ହାତ ତିଆରି ବନ୍ଧୁକ ଓ ବାରୁଦ ସମେତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : July 24, 2026 at 3:04 PM IST
Similipal Sanctuary ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଶିକାରୀ । ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଦେଶୀ ହାତ ତିଆରି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଶିକାର ଯୋଜନା ଭଣ୍ଡୁର କଲା ବନ ବିଭାଗ:
ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର (ଦକ୍ଷିଣ) ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁମିତ କୁମାର କରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶିକାରୀମାନେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେଲଗାର୍ଡ ଏଆଇ (TrailGuard AI) କ୍ୟାମେରାରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ କଏଦ ହୋଇଥିଲା । କ୍ୟାମେରା ଆଲର୍ଟ ମିଳିବା କ୍ଷଣି ବନ ବିଭାଗର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ାଡ଼ିହା ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ଜୁଣପାଳ ଗ୍ରାମର ଫାଗୁରାମ ଟୁଡୁ (୨୩), ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିସ୍କୁ (୫୬), ରଞ୍ଜନ କିସ୍କୁ (୨୬) ଓ ସାନ୍ଜୁଣପାଳ ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱନାଥ ହାଁସଦା (୬୫) । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଡ଼ାଡ଼ିହା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ:
ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ହାତ ତିଆରି ବନ୍ଧୁକ, ବନ୍ଧୁକ ବାରୁଦ, ୨ଟି ହେଡ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ, କିଛି ମରଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବନ ବିଭାଗର ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିଛି । ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର (ଦକ୍ଷିଣ) ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁମିତ କୁମାର କର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଚାରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଛି ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ, ଫଟୋ ଜାରି କଲେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ: ଜୁନ୍ ୨୯ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିମିଳିପାଳ, ଖୋଲା ରହିବ କିଛି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ