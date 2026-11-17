ଛିନତାଇର ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ତିନି ଛେଳି ଚୋର
ଚାରି ଲୁଟେରା ହେଲେ ଜଜାଙ୍ଗସାହିର କୈଳାଶ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ କାଇ, ବାଲୁଗାଁ ଗଡ଼ଭିତରସାହିର ପଙ୍କଜ ଡାକୁଆ ଓରଫ ସୋନୁ ଓ ଇଟାମାଟିର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : November 17, 2026 at 10:21 PM IST
NAYAGADA THIEVES ARREST, ନୟାଗଡ଼: ଗୋଟିଏ ଛିନତାଇର ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ ଚାରି ଜଣ ଲୁଟେରା ଧରାପଡ଼ିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ଥାନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାରି ଜଣ ଲୁଟେରା ହେଲେ ଜଜାଙ୍ଗସାହିର କୈଳାଶ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ କାଇ, ବାଲୁଗାଁ ଗଡ଼ଭିତରସାହିର ପଙ୍କଜ ଡାକୁଆ ଓରଫ ସୋନୁ ଓ ଇଟାମାଟିର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ।
ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଗହଣା ରଖିଥିବା ତ୍ରିନାଥ ଛକର ଜୀବନ ଦାସ ଓରଫ ଗଉରାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ଇଟାମାଟି ଥାନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସଡିପିଓ ସୁଦୀପ୍ତ ସାହୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏସଡିପିଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, "ଚଳିତ ମାସ ୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୫୦ରେ ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାପାତ୍ର କୌଣସି କାମରେ ଇଟାମାଟି ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଛିନତାଇ କରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ୩୯୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ାର ବାଜି ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନା ହାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଇଟାମାଟି ଥାନା ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଲୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସଦର ଥାନା ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଗାଁରୁ ଚୋରି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବା ଏହି ଲୁଟେରାମାନେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପଲସର (ଓଡି-୨୫ ପି-୯୧୬୭), ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ସୁନା ହାର ଓ ୮ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ।" ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଟାମାଟି ଥାନା ଇନସପେକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଉତ ଓ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଇନସପେକ୍ଟର ଅନୀତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ସଦର ଥାନାରେ ଆୟୋଜିତ ଆଉ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସଡିପିଓ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ ଯେ, "ବାଲୁଗାଁର ବାବୁ ବାରିକ ଛିନତାଇର ଶୀକାର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ସେହି ଗାଁର ଶଙ୍କର ପଲେଇଙ୍କର ତିନିଟି ଛେଳି ଓ ସାନହାମରା ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ୫ଟି ମେଣ୍ଢା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚୋରି ମାମଲାରେ ପଙ୍କଜ ଡାକୁଆ ଓ କୈଳାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ୫ଟି ମେଣ୍ଢା ଓ ୩ଟି ଛେଳି ସେମାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରୁ ଜବତ କରିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ, ଭୋଟ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସରଗରମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ ମାମଲା ! ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ 30 ପରିବାରର ନ୍ୟାୟ ଦାବି, ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼