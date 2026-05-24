ETV Bharat / state

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨୮ ଅସୁସ୍ଥ; ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ରବିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ବିଶେଷ ଟିମ୍ ନୂଆଡିହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ଘରେ ଘରେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।

Representational image.
Representational image. (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଉରକେଲା: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରି ବ୍ଲକ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଡିହି ଗାଁରେ ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହିତ ଗାଁର ୨୮ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ରବିବାର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି |

ନୂଆଡିହି ଗାଁର ଦିଲୀପ ନାୟକ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦଶାହ ଭୋଜି ଗୁରୁବାର ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଭୋଜିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବାନ୍ତି, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଝାଡ଼ା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା।

ଖବର ପାଇ ଶନିବାର ହେମଗିରି କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲଥ ସେଣ୍ଟର (ସିଏଚସି)ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥ ୨୮ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହେମଗିରି ସିଏଚସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେଠାରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭିମସାରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ୯ ଜଣଙ୍କୁ ହେମଗିରି ସିଏଚସିରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି।

ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ନୂଆଡିହି ଗାଁର ୫୦ ବର୍ଷୀୟା ରାଇବାରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶନିବାର ରାତିରେ ହେମଗିରି ସିଏଚସିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେହିପରି ଭିମସାରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ନୂଆଡିହି ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ସାଇ ନାୟକଙ୍କ ରବିବାର ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୁନାଖାଇଁ ଗାଁର ଉଲ୍ଲାସ ଖଡ଼ିଆ (୪୦) ଏବଂ ଲଖନପୁର ଗାଁର ସୁକାନ୍ତି ଖଡ଼ିଆ (୬୦)ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ରବିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ବିଶେଷ ଟିମ୍ ନୂଆଡିହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ଘରେ ଘରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଏପିଡେମିଓଲଜିଷ୍ଟ, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲଜିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରେକ୍ଟାଲ ସ୍ୱାବ, ମଳ ନମୁନା ଓ ଗାଁର କୂଆଁ ଏବଂ ବୋରୱେଲରୁ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କୂଅ ଓ ବୋରୱେଲକୁ ବିଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ହେମଗିରି ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। 'ଆମ ଟିମ୍ ଆଜି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଘରେ ଘରେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି' ବୋଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସିଡିଏମଓ ତଥା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି , 'ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି।'

ଭୋଜିରେ ପରିବେଷିତ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ କାରଣରୁ ଏହି ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେତେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଁ ପୋଖରୀର ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଇପାରେ । କାରଣ ସେଠାରେ ଗାଈଗୋରୁ ଓ ମଇଁଷୀମାନେ ଏକାଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ଏପରି ଅଘଟଣର ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଉରକେଲା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଶତାଧିକ ଅସୁସ୍ଥ, ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ, ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 7ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅସୁସ୍ଥ, ଜଣେ ଗୁରୁତର

TAGGED:

SUNDARGARH NEWS
HEALTH MINISTER MUKESH MAHALING
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା
ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା
FOOD POISONING IN SUNDARGARH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.