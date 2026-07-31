ETV Bharat / state

ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ! ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗଲାଣି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର

ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଚାରୋଟି ବ୍ଲକ ସଦର, ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା ଓ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

BALASORE FLOOD SITUATION
ବନ୍ଦୀରେ ଘର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଯାଇଛି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 8:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରୋଟି ବ୍ଲକ ସଦର, ନୀଳଗିରି ରେମୁଣା ଓ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ପାଣି ଏବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି । ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ସିନା ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ କିଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ତ କିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଲିଥିନ ଟାଣି ଜୀବନ ବିତାଉଛି ।ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସଦର ବ୍ଲକର ୨୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦହପଡ଼ାରେ ବି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପରିବାର ନଦୀ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି ପଲିଥିନ ଟାଣି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଘର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଯାଇଛି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚୁଲି ଜାଳି ଏବେ ରୋଷେଇ କରି ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଛି । ଯଦିଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ପୁଣି ଆସିବା ରାସ୍ତା ଦୂର ହେଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚୂଲି ଜାଳି ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି । ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳକା ନଦୀରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା । ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ମଥାନୀ, ବାହାର୍ଦ୍ଦା କୁଡିଆ, ସଦାନନ୍ଦପୁର, ପତ୍ରଝଡା, ଦୁଧହଂସା, ଦରଡ଼ା, ମୁକୁଳୁଶି, ଚକୁରାଇ ସହ ସଦର ବ୍ଲକର ରସଲପୁର ଓ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ।



ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୬୫୦ରୁ ଅଧିକ ପଲିଥିନ, ୨୫୦ କେଜି ଚୁଡା, ୨୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଓ ବୁଡିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯ଟି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ୮୭ଟି ଗୁହାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ପରେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।



ଦହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଣତି ଜେନାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଗଲେଣି । ପ୍ରାୟ ୪୦ ପରିବାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ପଲିଥିନ ଟାଣି ରହୁଥିଲେ । ଆମର ନଦୀ ବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ସେମାନେ ସବୁ ରହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସେମାନେ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନାହିଁ । ନୂଆପଡ଼ା ଚିନ୍ତାମଣି ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ଧରମପୁରରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଏ । ଏହାସହ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଧରମପୁର ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଚିନ୍ତାମଣି ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ ୫ ଫୁଟ୍ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ହେଇଗଲା । ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲା ଆମର କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ । ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଡରିଗଲୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଟା ଆମର ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯେ, ଚାରିପାଖରେ ପାଣି, ମଝିରେ ଘର ଛିଡ଼ାହେଇଛି । ଆଉ ଫୁଟେ ପାଣି ହୋଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥାନ୍ତା । ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ଭାବି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନଥିଲୁ । ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ରହିଲେ ବାକି ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯାଇକି ରହିଥିଲେ । ପଞ୍ଚାୟତରେ ୯୦ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ବନ୍ଧ ଉପରେ ଥିବା କିଛି କିଛି ଲୋକ ଘରକୁ ଗଲେଣି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଖିଛି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଘର ସେମାନେ ଗଲେଣି । ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଳିଆ ଘର ନ ଶୁଖିଲେ ବି ଯାଇ ସେମାନେ କରିବେ କ’ଣ ? ପାଣି ସିନା ଛାଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ତ ଶୁଖିବା ବି ଦରକାର ।"

BALASORE FLOOD SITUATION
ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଘର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଯାଇଛି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର (ETV Bharat Odisha)



ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏଡିଏମ ତପନ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି," ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଜନିତ ଏବଂ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିକୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ଭିତରେ ଆମର ସମୁଦାୟ ୧୪୬ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି । ପାଖାପାଖି ୪୬୩ ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।ସେଥିରେ ୫ ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନ୍.ଏସ୍.ସି. ପ୍ରଭାବିତ । ପାଖାପାଖି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୪୮ ହଜାର ୧୩୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଣି ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବା ପାଣି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଲ୍ଟର, ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିଛୁ । ତା' ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ୧୩ଟି ଗାଁ ପୂରା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବେ ୧୬୬ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ୪ଟି ସେଲ୍ଟରରେ ଆମେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅପରେଟ୍ କରୁଛୁ । NDRF ର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ODRAF ର ୪ ଟି ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୧୨ ଟି ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି କମୁଛି, ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଛି । ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଏବଂ ବୁଡ଼ିରେ ସମୁଦାୟ ୩ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ୯ଟି ଗୋରଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।"

BALASORE FLOOD SITUATION
ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଘର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଯାଇଛି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର (ETV Bharat Odisha)



ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ଏବେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକାର ଜଳସ୍ତର କମିଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଆମର ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବହୁତ ଏବେ କମିଯାଇଛି । ନିୟମିତ ଭାବେ ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତା ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍‌କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛୁ । ଆମେ ଏବେ ଚେଷ୍ଠା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୟାନିଟାରୀ ନାପ୍‌କିନ୍ ସହ ବହୁ ପରିମାଣର ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିଛୁ । "

BALASORE FLOOD SITUATION
ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଘର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଯାଇଛି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ବନ୍ୟାରେ ବୁଡିଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି । ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ପାଖାପାଖି ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ କଚ୍ଚା ଓ ଅଧା କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି । ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ପୁଣି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ । କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନକରି ଆମେ SRCକୁ ପଠାଇବୁ । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ତିନିଦିନରୁ ଚାରିଦିନ ପରେ ଆମର ଏ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ । ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଥାଏ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ମେଜର ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଥାଏ । ମାସେ ଦୁଇମାସ ଭିତରେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ମିଳୁଛି ରିଲିଫ, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସେତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜକୁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା, ଭିଡ଼ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALASORE FLOOD UPDATE
ODISHA FLOOD SITUATION
ବାଲେଶ୍ବର ବନ୍ୟା
FLOOD NEWS
BALASORE FLOOD SITUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.