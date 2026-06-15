ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଠକୁଥିଲେ, ନକଲି ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଲୁଟୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 15, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : June 15, 2026 at 10:20 AM IST
BHUBANESWAR ESCORT SCAM , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନକଲି ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇ ବହୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପରେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଧଉଳି ଥାନା ଲିଙ୍ଗିପୁରରେ ରହୁଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଉମାକାନ୍ତ ଦଳାଇ ଓରଫ ବାବୁନି (୩୨) ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି (୨୯), ନୟାଗଡ଼ର ତୋଫାନ ପ୍ରଧାନ (୨୩) ଓ ମିଞ୍ଜି ଭୋଇ (୨୨)। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏସ୍କର୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଠକୁଥିଲେ । ଏନେଇ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସ IT Act ଏବଂ BNSର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା (ନଂ.୨୬୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଏତଲାରୁ ଖୋଲିଲା ଗୁମର:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଳିଙ୍ଗବିହାରରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ଏସ୍କର୍ଟ ସେବାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏସ୍କର୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ, ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ, ଚାଟ୍ ରେକର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ୟୁପିଆଇ କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଠକେଇ ଏସକର୍ଟ ସେବା ରାକେଟ ଚଳାଉଥିଲେ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଓ ପରିଚୟକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏସ୍କର୍ଟ ସେବାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଗ୍ରିମ ବୁକିଂ ଚାର୍ଜ, କ୍ୟାବ୍ ଚାର୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରି ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ସିମ୍ କାର୍ଡ, ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ବିବରଣୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ।
ସଚେତନ କଲା ପୋଲିସ:
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଚାରିତ ସନ୍ଦେହଜନକ ଏସ୍କର୍ଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏପରି କୌଣସି ସାଇବର୍ ପ୍ରତାରଣା, ଫଟୋର ଅପବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ସାଇବର୍ କ୍ରାଇମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍
ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ପାର୍ଲରରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ! ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର