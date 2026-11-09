କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ସମେତ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
୨୦୧୦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାଗୀରଥି ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗିଙ୍କ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଏନ୍. ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 6 ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : November 9, 2026 at 5:52 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 7:19 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍. ଭାସ୍କର ରାଓ ରାୟଗଡ଼ା SDJM କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୦ ମସିହାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
୨୦୧୦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାଗୀରଥି ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗିଙ୍କ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଏନ୍. ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 6 ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୧୬ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜାମିନ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ରାୟଗଡ଼ା SDJM କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ସଚଦେବାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖର ଏହି ଆଦେଶର ଏକ ଅଂଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ଜାନୁଆରୀ ୩୦ରେ ରାୟଗଡ଼ା SDJM କୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ସହ ଆଉ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇପିଲି ସନ୍ୟାସୀ ରାଜୁ, ପି.ଦିଲ୍ଲିପ କୁମାର ଏବଂ ଜି.କ୍ରିଷ୍ଟା ରାଓ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାୟଗଡା ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏ.ଆଦିନାରାୟଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଲା ଭେଙ୍କଟ ରାଓ ( କଣ୍ଡାବାବୁ)ଙ୍କର ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ଜାମିନ ରଦ୍ଦ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ?
ଆଦିବାସୀ ନେତା ମାମଲାରେ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତରେ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଇନସମ୍ମତ ମନେ କରିନଥିଲେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ କିଭଳି ନିୟମିତ ଜାମିନ ଦେବେ, ତାହା ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ମାମଲାର ତଥ୍ୟ, ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଆଧାରରେ ପୂର୍ବ ଜାମିନ ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୁଣି ନିୟମିତ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
କ'ଣ ଥିଲା ଭାଗୀରଥି ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗି ହତ୍ୟା ଘଟଣା?
୨୦୧୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ାର ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା ମା' ମଝିଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭାଗୀରଥି ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତୋଟାପଲ୍ଲୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବାରୁ ଭାଗୀରଥିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୪ରେ ଜାମିନବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା
ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭାଗୀରଥିଙ୍କ ସାନଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା SDJM କୋର୍ଟ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ସମେତ ଛଅଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଥିଲେ। ମାମଲାରେ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଦଫା ଲାଗିଛି।
ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମାମଲାରେ ଏକ ନୂଆ ଘଟଣାକ୍ରମ। ଆଗକୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଜାମିନ ଓ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ତେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କିମ୍ବା ଜାମିନ ରଦ୍ଦ ହେବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ।
ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଓକିଲ ନବ କାଣ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, ଏନ. ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।୨୦୧୦ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାଗୀରଥି ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗିଙ୍କ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରି ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଗୀରଥି ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗିଙ୍କ ଭାଇ ଏକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେହି ମାମଲାରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
EOW ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ରାଓ
ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ଝଟ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ମଧ୍ୟ ଏକ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ରାୟଗଡ଼ା ବାସଭବନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲା ।
ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଆଶିଷ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଟିମ୍ରେ ୫ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗତ ବୁଧବାରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଗୁରୁବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତକୁ ଜୋର୍ଦାର କରିଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହି ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ EOW ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଚଢାଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିପତ୍ର ସମେତ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଘରେ EOW ଚଢ଼ାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛି ଆଭିଯୋଗ, ଏସବୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ: ଭାସ୍କର ରାଓ