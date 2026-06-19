ETV Bharat / state

ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ପ୍ରାୟ ୧.୫ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଜୀବାଶ୍ମ, ତଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କରିଛି ଚକିତ

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଥିଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦୀ । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

Fossils dating back 15 million years were discovered in Mayurbhanj
ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ପ୍ରାୟ ୧.୫ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଜୀବାଶ୍ମ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 10:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Million years Fossils discovered, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ପ୍ରାୟ ୧.୫ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଜୀବାଶ୍ମ । ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ମାୟୋସିନ୍ ଯୁଗର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ 'ଅସୁର ହାଡ଼' ନଦୀରୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ।

ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ମାୟୋସିନ୍ ଯୁଗର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ମାୟୋସିନ୍ ଯୁଗର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସଦରମହକୁମା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପ୍ରତାପପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମ । ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଏକ ନଦୀ ରହିଛି । ନଦୀରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହାଡ଼ ସଦୃଶ କିଛି ଜିନିଷ କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି । ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 'ଅସୁର ହାଡ଼' ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଶ୍ମ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଶ୍ମ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଶ୍ମ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଜିଆଇଏସ୍ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜୀବାଶ୍ମ ପଡିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଠାବ କରିଥିଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ନନ୍ଦୀ । ସାର୍କ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ସାର୍କ କଟିବନ୍ଧ ଭଳି ମାଇକ୍ରୋଫସିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମକୁ 'ଅସୁର ହାଡ଼' ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।

ସାର୍କ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ସାର୍କ କଟିବନ୍ଧ ଭଳି ମାଇକ୍ରୋଫସିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ସାର୍କ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ସାର୍କ କଟିବନ୍ଧ ଭଳି ମାଇକ୍ରୋଫସିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ଏବେ ବାରିପଦାରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେ ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ନନ୍ଦୀ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ଠାବ କରିବା ପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବାଶ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଜୀବାଶ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଭୂ-ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ।

ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଜିଆଇଏସ୍ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜୀବାଶ୍ମ ପଡିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଜିଆଇଏସ୍ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜୀବାଶ୍ମ ପଡିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଜିଆଇଏସ୍ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରାୟ ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କିଛି ଜୀବାଶ୍ମ ପରି ଅବଶେଷ ଦେଖିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ସେଠାରୁ ଅନେକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାଇଲୁ । ଯେଉଁଥିରେ ସାର୍କ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ସାର୍କ କଟିବନ୍ଧ ଭଳି ମାଇକ୍ରୋଫସିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ପାରିନାହୁଁ । ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି । ଜୀବାଶ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୧.୫ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ମାୟୋସିନ୍ ଯୁଗର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସାମୁଦ୍ରିକ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମ । ଜୀବାଶ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ ଜୀବାଶ୍ମ ଶଯ୍ୟାରୁ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା । ଯାହା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକର ଡେରାରୁ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ପ୍ରତାପପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ । ଗବେଷକମାନେ ଏହି ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାୟୋସିନ୍ ଯୁଗର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅନେକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସାର୍କ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି ମାଇକ୍ରୋଫସିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ । ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଜୀବାଶ୍ମ ଉପରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଉକ୍ତ ଜୀବାଶ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଡ. ନନ୍ଦି ଜୀବାଶ୍ମ ଶଯ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମାୟୋସିନ୍-ଯୁଗ ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ଏକ ଭୂ-ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଏକ ଭୂ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିକଶିତ କରା ଯାଇପାରିବ ।"

ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଠାବ କରିଥିଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ନନ୍ଦୀ ।
ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଠାବ କରିଥିଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ନନ୍ଦୀ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଡ. ନନ୍ଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଭୂ-ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ।

ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ 'ଅସୁର ହାଡ଼' ନଦୀରୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ।
ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ 'ଅସୁର ହାଡ଼' ନଦୀରୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖର ସନ୍ଧାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ)

TAGGED:

ଦେଢ କୋଟି ବର୍ଷର ଜୀବାଶ୍ମ
MILLION YEARS BACK FOSSILS
MILLION YEARS FOSSILS DISCOVERED
FOSSILS DISCOVERED IN MAYURBHANJ
MILLION YEARS FOSSILS DISCOVERED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.