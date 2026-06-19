ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ପ୍ରାୟ ୧.୫ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଜୀବାଶ୍ମ, ତଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କରିଛି ଚକିତ
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଥିଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦୀ । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 19, 2026 at 10:57 AM IST
Million years Fossils discovered, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ପ୍ରାୟ ୧.୫ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଜୀବାଶ୍ମ । ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ମାୟୋସିନ୍ ଯୁଗର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ 'ଅସୁର ହାଡ଼' ନଦୀରୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସଦରମହକୁମା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପ୍ରତାପପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମ । ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଏକ ନଦୀ ରହିଛି । ନଦୀରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହାଡ଼ ସଦୃଶ କିଛି ଜିନିଷ କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି । ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 'ଅସୁର ହାଡ଼' ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଶ୍ମ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଜିଆଇଏସ୍ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜୀବାଶ୍ମ ପଡିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଠାବ କରିଥିଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ନନ୍ଦୀ । ସାର୍କ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ସାର୍କ କଟିବନ୍ଧ ଭଳି ମାଇକ୍ରୋଫସିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମକୁ 'ଅସୁର ହାଡ଼' ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।
ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ଏବେ ବାରିପଦାରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେ ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ନନ୍ଦୀ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ଠାବ କରିବା ପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବାଶ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଜୀବାଶ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଭୂ-ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଜିଆଇଏସ୍ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରାୟ ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କିଛି ଜୀବାଶ୍ମ ପରି ଅବଶେଷ ଦେଖିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ସେଠାରୁ ଅନେକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାଇଲୁ । ଯେଉଁଥିରେ ସାର୍କ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ସାର୍କ କଟିବନ୍ଧ ଭଳି ମାଇକ୍ରୋଫସିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ପାରିନାହୁଁ । ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି । ଜୀବାଶ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୧.୫ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ମାୟୋସିନ୍ ଯୁଗର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସାମୁଦ୍ରିକ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମ । ଜୀବାଶ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ ଜୀବାଶ୍ମ ଶଯ୍ୟାରୁ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା । ଯାହା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକର ଡେରାରୁ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ପ୍ରତାପପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ । ଗବେଷକମାନେ ଏହି ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାୟୋସିନ୍ ଯୁଗର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅନେକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସାର୍କ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି ମାଇକ୍ରୋଫସିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ । ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଜୀବାଶ୍ମ ଉପରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଉକ୍ତ ଜୀବାଶ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଡ. ନନ୍ଦି ଜୀବାଶ୍ମ ଶଯ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମାୟୋସିନ୍-ଯୁଗ ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ଏକ ଭୂ-ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଏକ ଭୂ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିକଶିତ କରା ଯାଇପାରିବ ।"
ଡ. ନନ୍ଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଭୂ-ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖର ସନ୍ଧାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ)