ପରଲୋକରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା
Published : February 13, 2026 at 11:28 AM IST|
Updated : February 13, 2026 at 11:49 AM IST
Kanhu charan Lenka ଭୁବନେଶ୍ବର: ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା । ୮୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ଓ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପରଲୋକ:
୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୯ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପି.ଭି ନରସିଂହା ରାଓଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସେ ରେଳ ଓ କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ୧୯୮୮-୯୪ ଯାଏଁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ୧୯୯୫ -୨୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଓଡିଶା ପିସିସି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ।
ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଥିଲେ । ସେ କିଛି ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । 70 ଦଶକରେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ । ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଲଢେଇ କରି ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ପିଭି ନରସିଂହା ରାଓଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସେ କୃଷି ଓ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଓ କୃଷି ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେ ପିସିସି ସଭାପତି ଥିଲେ ।"
