ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ
ପୂର୍ବରୁ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 1, 2026 at 11:47 AM IST
କଟକ: ଚୌଦ୍ବାର ସର୍କଲ ଜେଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ଜାମିନ ଆବଦେନ ଖାରଜ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତରେ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ଜାମିନ ଆବଦେନ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ଜେଏମଏଫସି ଅଦାଲତରେ ଜାମିନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ସେ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଲୋଡ଼ି ଦୌରା ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ର ମିନିଟ ବୁକ ରେକର୍ଡରେ ଜାଲିଆତି ଓ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ସିନିୟର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି।
ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ ପୁଣି ଝଟକା
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଜିତ ରାଉଳ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜେଲର ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ତଦନ୍ତ ଏବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଯାଇଥିବା କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ଉପାର୍ଜନକାରୀ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆବଦେନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତବର୍ଷ ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ଦୁଇ ବିହାରୀ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜେଲ୍ର ଗେଟ୍ ଇନ୍-ଆଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ତତ୍କାଳୀନ ଜେଲରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ମିଳିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଲମ୍ୱନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଅଧିକାରୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ଜେଲ ମିନିଟ ବୁକରେ ଜାଲିଆତି ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରରୁ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବଦେନ ଖାରଜ ହୋଇ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇ ଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୁଜିତ ରାଉଳ । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗିରଫ ପଛର କାରଣ କହିଲେ କଟକ ଡିସିପି; ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ ଜାମିନ ମିଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାରୀ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା; ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳ ଗିରଫ, 'ମିନିଟ୍ ବୁକ୍'ରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ