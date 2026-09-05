ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଗଞ୍ଜାମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ
ଆର.ହିମାଂଶୁ ପ୍ରସାଦ ରାଓଙ୍କ ଗତ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 5, 2026 at 9:43 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ । ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର ଉପରେ ଏକ ପଥର ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆର.ହିମାଂଶୁ ପ୍ରସାଦ ରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ନାରାୟଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍ନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ଗଲା
ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ଆର.ହିମାଂଶୁ ପ୍ରସାଦ ରାଓଙ୍କ ଗତ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ମୃତକ ଆର.ହିମାଂଶୁ ଗତ ୨୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ୬ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ କାର ଯୋଗେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ବାହାରି ସେମାନେ ପହଲଗାମ୍ରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ପରଦିନ ସକାଳ ସାଢେ ୧୦ ଟା ସମୟରେ ପହଲଗାମ୍ରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ଖସି ତାଙ୍କ କାର ଉପରେ ପଡିଥିଲା । କାର ଆଗରେ ବସିଥିବା ହିମାଂଶୁ ଚାପି ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ।
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନନ୍ତନାଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉକ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ ।
ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ଗତ ୨୦୧୭ ମସିହା ଠାରୁ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ସୂଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆସିଥିଲେ । ଏହା ସହ ରଙ୍ଗେଈଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାପତି ଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ମେଳାପି , ଲୋକପ୍ରିୟତା ,ସମାଜସେଵୀ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡ଼.ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବରେ ପହଞ୍ଚି ହିମାଂଶୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁଇ ପୁଅ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଆକାଶଙ୍କୁ ଭେଟି ଶାନ୍ତ୍ବନା ଦେବା ସହ ମୃତ ଶରୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ, ଷ୍ଟେସନରୁ ମିଳିଲା ମୋବାଇଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା; ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର