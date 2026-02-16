ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଈନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଶରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ପାଇଁ ଡା. ରାସେଶ୍ୱରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ l

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ (ETV Bharat)
ସମ୍ବଲପୁର: ଆରପାରିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଡା. ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ l ଆଜି ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8.50ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି l ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ।

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ (ETV Bharat)

ଅକ୍ଟୋବର 28, 1946ରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା "ବରଗାଁ" ଗାଁରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପିତା ନରସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ l ତାଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସହ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ l ଡା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 2014 ରୁ 2019 ଯାଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଧାୟିକା ରହିଥିଲେ l ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 79 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା l ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ l ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନ ନିଆଯାଇ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଶାନ୍ତିନଗର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ l



ଡା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଭାବେ 2014 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ ପାଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ବିଜେପିର ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ସିଟରେ ପ୍ରଥମ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ l ଡା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଈନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ l ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବେସ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ l ସମାଜସେବା ପାଇଁ 2010 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ "ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସମ୍ମାନ"ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା l



ସେ ମେଡିକାଲ ପାଠରେ O&G ରେ ପିଜି ସମ୍ପନ୍ନ କଲା ପରେ ଓଡିଶାରେ 3ଟି ଯାକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚାକିରୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ O&G ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ଓ HOD ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ l ତେବେ ସେ କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ଛତିଶଗଡ, ଝାରଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ l



ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, କର୍ମ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ l ସେ ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡି ଅନେକ ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ l ସେ ବୁର୍ଲାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥିବା ବେଳେ ବୁର୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ସଭାପତି ଥିଲେ l ଏହା ସହ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଟ୍ରଷ୍ଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ l ସେ ରୋଟାରୀ କ୍ଳବରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭତରା ନିକଟରେ ଏକ ପେଡ୍ରିଏଟିକ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଜମି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ l ଏହା ଅତିତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୋଟାରୀ କନଫରେନ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି l ଡା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗର୍ଭର୍ନିଙ୍ଗ ବଡି ମେମ୍ବର ହେବା ସହ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି l



ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ୟୁଏସଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁକେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ, ସିଙ୍ଗାପୁର,ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ସାଉଦି ଆରେବିଆ ଆଦି ଦେଶକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସେମିନାର, ମିଟିଙ୍ଗରେ ଭିଜିଟିଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପେପର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି l 2014 ମସିହାରେ ସେ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ ପାଇ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଡାକ୍ତରୀ ସେବାକୁ କେବେ ଛାଡି ନଥିଲେ l ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ l ଏପରିକି ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଥିଲେ l



ଡା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅବିବାହିତ ରହିଥିଲେ l ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ 7 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିବା ବେଳେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ମାତାଙ୍କ 6ଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ l 2014 ମସିହାରେ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ ପାଇ ଡା ପାଣିଗ୍ରାହୀ 9958 ଟି ଭୋଟରେ ବିଜେପିର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ l 2014 ରୁ 2019 ରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଅନେକ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ବ୍ରିଜ, ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାନଦୀ ସେତୁ, କୁଦ-ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ସେତୁ, ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ରେ ଦୋହରିକରଣ, ବୁର୍ଲା ଠାରେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ, ସମ୍ବଲପୁର ରେ OSOU ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଅନେକ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା l

ଏହାକୁ ଦେଖି 2019 ରେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା l ତେବେ 2019ରେ ଦଳୀୟ ଆନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁ ବିଜେପି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ 4380 ଭୋଟରେ ଡା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ରହିନଥିଲେ ଓ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୁରେଇ ଯାଇଥିଲେ l

ଡା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି l ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି l କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ । ସେ କେବଳ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ସେବାଭିମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଘରେ ଘରେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ । ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ସେ ଜନମାନସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।"
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ (ETV Bharat)


କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବଦାନ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ । ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ (ETV Bharat)



ଡା ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

