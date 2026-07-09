ETV Bharat / state

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା; 2 ମାସ ତଳେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର

ମା'ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଟାଓ୍ୱାର ଉପରେ ଚଢି 15 ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

DANDAVAT DHENKANAL BHUBANESWAR
ମା'ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ବତନ OSAP କନେଷ୍ଟବଲ୍ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ । ଦୁଇ ମାସ ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢିଥିଲେ । ଏବେ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ମା'ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତାପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧିକୁ ଆସିଛନ୍ତି । କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ନିଜ ମା'ଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମା'ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ମାଗିବେ ବୋଲି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଥାଉକି, ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁସିଂହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଗର ଗ୍ରାମର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ।

ମା'ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ୨୦୧୮ମସିହାରେ OSAP ଫାଷ୍ଟ ବଟାଲୀୟନରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଲିମ ସମୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।

ତେବେ ଗତ ମେ ମାସ ୯ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ କର୍କଟ ପୀଡିତ ମା'ଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁକିସକୁ ଦିନ ତମାମ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର। ଏପରିକି ମା'ଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ପରି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗକୁ ଆପଣେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦୀର୍ଘ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜିଦରୁ ଓହରିଲେ ରୁଦ୍ର: ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

DANDAVAT DHENKANAL BHUBANESWAR
FORMER OSAP CONSTABLE
RUDRANATH NARAYAN DANDAVAT
ପୂର୍ବତନ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା
DHENKANAL YOUTH DANDAVAT MARCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.