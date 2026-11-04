ବଢୁଛି ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି
ବାଲେଶ୍ୱରର ନିଲମ୍ବିତ ଜେଲର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 4, 2026 at 12:44 PM IST
କଟକ: ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଜେଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହାରି ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ନିଲମ୍ବିତ ଜେଲର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ପକେଟରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରଖି ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବା ସହ ରାଜୀବ ନାଁରେ ପୋଲିସରେ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜି କହିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ । ସେ ସିଧାସଳଖ ତତ୍କାଳୀନ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାଲିକ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ?
ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ର ନିଲମ୍ବିତ କାରାପାଳ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ପକେଟରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରଖି ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବା ସହ ରାଜୀବ ନାଁରେ ପୋଲିସରେ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜି କହିଥିଲେ । ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗର ପ୍ରେସର ଥିବା କହିବା ସହ ଡିଜି ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତିର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅହେତୁକ ଚାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି:
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆଜିର ଦିନଟି ଏହି ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କୁଲଦୀପ ରଥ ଦାୟର କରିଥିବା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଓ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଦ୍ଦ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ହେବ । ଏହି ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ଖାରଜ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ, ହାଇକୋର୍ଟ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗିରଫ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ:
ଅପରପକ୍ଷରେ, ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆଜି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସଙ୍କର ଅଦାଲତରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି । ପୋଲିସ ନିକଟରେ ବୟାନ ଦେବା ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ରେକର୍ଡ ହେବା ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରମାଣ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ଏହା ସହିତ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ଜେରା କରିବ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବ, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ । ତେବେ ଆଇନର ଜାଲରେ ଡିଜି ଫସି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର ।
ଅର୍ଥନୈତିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ରାଜୀବ ଲୋଚନ:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ର ନିଲମ୍ବିତ ଜେଲର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆଇନଗତ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଧରିଛି । ୨୦୨୩ ମସିହା ମେ' ୨ ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କା ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କିମ୍ବା ଫେରାଉ ନଥିବାରୁ ଏହି ଠକେଇ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷେ ଆଉ ଏକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ୨୦୨୩ରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଗିରଫ ଭୟ ! ବରିଷ୍ଠ IPS ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ, ମତ ରଖିଲେ ଆଇନଜୀବୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୂର୍ବତନ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଜେଲର; ଥାନାରେ ମାମଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ