ଜେଲରୁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଫୋନ ଘଟଣା; ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଜେରା, ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ
ଆଗାମୀ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଥାନାରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 6, 2026 at 10:45 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରାଯିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଜେରା କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଫୋନ କରି ଧମକାଇବା ଘଟଣାରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଷାଣି ନୁଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ଜେରା କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ବର୍ଷ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମଳୟ ବିଷୋୟୀ ଫୋନରେ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଜେଲର ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଏହି ମାମଲାର ସାକ୍ଷୀ ଲଳିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧ ତାରିଖରେ ଗୋଷାଣି ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସହିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଷାଣି ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାକୁ ଡାକିବା ସହିତ ପାଖାପାଖି ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ । ତେବେ ଯାହା ସତ୍ୟ କଥା ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ।
ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଜେରା ସମୟରେ ମହକିଲଙ୍କ ଓକିଲ, ପରିବାର ଲୋକ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କେବଳ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲୁ। ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଜେରା ପରେ ଦିନ ୨:୩୫ରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡାଯାଇଛି । ଜେରା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପଚାରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସରିନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଥାନାରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି । ସେ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ୧ ତାରିଖ ଦିନ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ଆଇନ ଓ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ଖିଲାପ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ।
ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭିନବ ସୋନକରଙ୍କ କହିବା କଥା, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପଚରାଉଚରା ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତରେ ପଚରାଯାଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ମଦନ ଦଳେଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯିବ । ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ଦରକାର ପୋଲିସ ଡାକିପାରିବ । କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର