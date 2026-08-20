ETV Bharat / state

ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାମୁଡିଲା ଅଜଣା ସରୀସୃପ; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଅବଜରଭେସନରେ ରହିବେ

ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣି ଥିଲା । ଆମେ ସେଥିରେ ପଶି ଯାଉଥିଲୁ। ସେଠାରୁ ଫେରି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଦୁଇଟି ଦାଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Ex MLA Snake Byte
ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାମୁଡିଲା ଅଜଣା ସରୀସୃପ; (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅଜଣା ସରୀସୃପ ପାଣି ଭିତରେ କାମୁଡି ଦେଇଛି । ତାଙ୍କୁ ରାଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିଲେ ହେଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଅବଜରଭେସନରେ ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଂଶୁମାନ ଆଜି ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ବାଛରା ମଣ୍ଡପଡାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିବା ସହ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷଧର ସରୀସୃପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଗୋଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଓ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।

ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାମୁଡିଲା ଅଜଣା ସରୀସୃପ; (Etv Bharat)

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବନ୍ୟା ଅଂଚଳ ବୁଲି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାପ ଭୟକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି ।

ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅଂଶୁମାନ କୁହନ୍ତି,"ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ବାଛରା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ଗାଁ ମଣ୍ଡପଡ଼ା ଏବଂ ବାଛରା ଯାଉଥିଲି । ଏହି ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ସାଇଡ୍ କରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଥିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣି ଥିଲା । ଆମେ ସେଥିରେ ପଶି ଯାଉଥିଲୁ। ଗଲା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସାପ ଦେଖିଛୁ । ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲା ବେଳେ ସାପ ଦେଖୁଥିଲୁ, କୁମ୍ଭୀର ବି ଦେଖୁଥିଲୁ। ସେଠାରୁ ଫେରି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଦୁଇଟି ଦାଗ ହୋଇଛି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଚିହ୍ନ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ପରି ଲାଗିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାରୁ ବହୁତ ସାପ କାମୁଡା ଓ ତଦଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଖବର ଆସୁଛି । ତେଣୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ଆସି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି । ତେବେ ମୋତେ ସେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନର୍ଭସ ଲାଗୁଛି ।"

ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଲଳିତ ମୋହନ ରଥ କୁହନ୍ତି, "ଅଂଶୁମାନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ସରୀସୃପ କାମୁଡି ଦେଇଥିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି । ​ତାଙ୍କର ଆମେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ । ଆମର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ,ତାହା କରାଯାଇଛି। ୨୦ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟ୍ କରିଯାଇଛି । ତେଣୁ କିଛି ଡରିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛନ୍ତି।"

ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଅବଜରଭେସନ୍‌ରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ଲଳିତ ମୋହନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ସାପ କାମୁଡା କେସ୍‌ରେ ବିଷ ୮ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଚଢ଼େ । ତେବେ ନାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡା କେସ୍‌ରେ ୧୫ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ବିଷ ଚଢ଼ିଯାଏ।


​ଡାକ୍ତର ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ୍‌ରେ ରଖିବୁ । ୬ ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରି ସେହି ହିସାବରେ କାମ କରିବୁ। ତେବେ ରକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ୍ଲଟ୍ କରିଯାଉଛି। ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍‌ରେ ବିଷ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ରକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ୍ଲଟ୍ ହେବନି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ୍‌ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ । ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କରାଯାଏ" ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, କାଲି ପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କମିଲା ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ବସ୍ତି: ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର

TAGGED:

EX MLA SNAKE BYTE
FORMER MLA ANSUMAN MOHANTY
KENDRAPARA FLOOD
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି
FLOOD HIT AREA KENDRAPARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.