ଏମଭି-୨୬ ଗାଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ; ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି
ଏମଭି-୨୬ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି । ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଗାଁ ।
Published : January 20, 2026 at 4:32 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ଏମଭି-୨୬ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି । ଏହାସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ । 2025 ଡିସେମ୍ବର ୪ରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ରାଖାଲଗୁଡା ଗାଁର ମହିଳା ଲାକେ ପଡିଆମିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଡୁଡାମେଟଲା ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସମଗ୍ର ଏମଭି-୨୬ ଗାଁ । ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏମଭି-୨୬ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ କୋରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ।
ଏମଭି-୨୬ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି । ଏମଭି-୨୬ ଗାଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ରାଖେଲଗୁଡାର ମୃତ ମହିଳା ଲାକେ ପଡିଆମିଙ୍କ ପୁଅକୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ।
ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ଏକ ମାସ ତଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଏମଭି-୨୬ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ । ରାଖାଲଗୁଡା ଗାଁର ମୃତ ମହିଳା ଲାକେ ପଡିଆମିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ । ଏମଭି-୨୬ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଏହି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ଯେପରି ଏଭଳି ଆଉ କେହି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବା ପାଇଁ ସାହାସ କରିବେ ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି