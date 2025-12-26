ETV Bharat / state

ପୂର୍ବତନ BJP ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ, ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ପରଲୋକରେ କୋରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି । 2004ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରେଇ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ।

Former Korei MLA Sanchita Mohanty passes away
କୋରେର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 10:31 AM IST

|

Updated : December 26, 2025 at 11:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Former BJP MLA Sanchita Mohanty ଯାଜପୁର: ପରଲୋକରେ କୋରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି । ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMSରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି 2004ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ । ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଥା କୋରେଇ ନିର୍ବାଚିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ (ETV Bharat)

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

Chief Minister Mohan Charan Majhi paid tributes to Sanchita Mohanty
ଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । (ETV Bharat)

ସଞ୍ଜିତା ମହାନ୍ତି ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୮ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହ । ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିଲେ । ପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକତ୍ତୋର କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସଞ୍ଚିତା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧୂକାରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ।

ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ:

ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ । ୨୦୦୪ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ କୋରାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କମିଟି,ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ଆଦିରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣିଥରେ କୋରାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ସମୁଦାୟ ୬,୧୦୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ୩ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ପରେ ପୁଣି ୨୦୧୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ କୋରେଇରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ ପ୍ରତକ୍ଷ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ନ ଓଲ୍ହାଇ ପରୋକ୍ଷରେ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି:

ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ସେ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି "ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ତଥା କୋରେଇ ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଜନସେବା ଓ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଜଣେ କର୍ମଠ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ । କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଶୋକାବହ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏବଂ ଭାଜପା ଓଡିଶା ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଏବଂ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ 'କୁଳନନ୍ଦନ' ଫେମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

ପରପାରିରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର:

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ । ସଞ୍ଚିତା ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରୁ ଜାଣିଛି । ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ । ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରୁଛି ।"

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ତଥା କୋରେଇର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ ଉନ୍ନତିରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

Last Updated : December 26, 2025 at 11:25 AM IST

TAGGED:

EX MLA SANCHITA MOHANTY
SANCHITA MOHANTY PASSES AWAY
KOREI EX MLA SANCHITA MOHANTY
ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି
SANCHITA MOHANTY PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.