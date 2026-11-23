ତତ୍କାଳୀନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ମାମଲା, ପୂର୍ବତନ ଜେଲରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲା ପୋଲିସ
ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଫସାଇବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ ଏତଲା। ରିପୋର୍ଟ - ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 23, 2026 at 5:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତତ୍କାଳୀନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ବିଭାଗର ଓଏସଡି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାଳିକ ସୋମବାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି।
ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
- କଏଦୀଙ୍କ ପକେଟରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ରଖିବାକୁ ଚାପ ଅଭିଯୋଗ
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲରେ ଥିବା ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ପକେଟରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ରଖି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ସୁଶାନ୍ତ କହିଥିବା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବେଆଇନ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଗତ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଯାଏଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
- ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ସୁଶାନ୍ତ ଏହି ମାମଲାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାମଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇ ସୁଶାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କୁଲଦୀପ ରଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଏକୁଟିଆ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା, ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ସନ୍ତୋଷିନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ବିଏନ୍ଏସ୍ର ଧାରା ୭୫(୨), ୩୫୧(୨) ଏବଂ ୩(୫) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କଏଦୀଙ୍କ ପକେଟରେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ରଖିବାକୁ ଚାପ; ପୂର୍ବତନ ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର