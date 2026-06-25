ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ସୁଜାତା ଆର କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, ସ୍ବାଗତ କଲେ ନବୀନ
ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
Published : June 25, 2026 at 12:39 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 1:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା ଆର କାର୍ତ୍ତିକେୟନ । ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା । ସୁଜାତାଙ୍କ ସାମିଲ ପର୍ବରେ ବିଜେଡିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସୁଜାତା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ବିଜେଡି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ,ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ,ଟୁକୁନି ସାହୁ ,ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ,ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିଜେଡିକୁ ବଳ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ସୁଜାତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ନବୀନ
ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି’’।
ବିଶେଷକରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିଥିବା ନେଇ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ।
2024ରେ ଚାକିରିରୁ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର
ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଚାକିରିରୁ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ସୁଜାତା । ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଜାତା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୦୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଝିଅ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲେଡି ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU) ରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ସୁଜାତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର
ସୁଜାତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଓଡ଼ିଶାର ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ୨୦୦୫ ମସିହାରେ, ସେ 'ଗତିଶୀଳତା ହିଁ ସଶକ୍ତିକରଣ' (Mobility is Empowerment) ସ୍ଲୋଗାନ ସହ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
୨୦୦୬ ମସିହାରେ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (MDM) ଯୋଜନାରେ ଅଣ୍ଡା ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଡାଲି କିମ୍ବା ତେଲର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ "ଫୁଟବଲ କଲେକ୍ଟର" ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଶେଷ କରି ଫୁଟବଲ ଏବଂ ହକିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, କ୍ରୀଡ଼ା ସରଞ୍ଜାମ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ମିଶନ ଶକ୍ତି'ର ନେତୃତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୭୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHGs) ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ, ଶ୍ରୀମତୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନଗଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ମମତା' ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଶ୍ରୀମତୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।