ETV Bharat / state

ଗୁଣୁପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ପରଲୋକ; ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଶୋକ

ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଆଦିବାସୀ ନେତା । ସେ 1990 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେର ଗଡ଼ଭାଙ୍ଗି ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ

former gunupur mla ramamurthy gamang passes away
ଗୁଣୁପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ପରଲୋକରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଶୋକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 12, 2026 at 7:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାୟଗଡ଼ା: ଗୁଣୁପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କର କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 76 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମଧିମେହ ପରି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଥିଲେ। ସେ 1990 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେର ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2000 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 2000ରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ରାମମୂର୍ତ୍ତି 1951 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡି ସେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଗୁଣୁପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 1990 ଓ 2000 ମସିହାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 10ମ ଓ 12ଶ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଗମାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅରରେ ଗୁଣୁପୁରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ଗୁଣୁପୁର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ପଡିିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା ।

ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ରାମମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଚି କରିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି । ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ପରଲୋକଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍‌ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୀରବି ଗଲା ଏକ ସୃଜନର ଯୁଗ; ପରଲୋକରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜେ.ପି. ଦାସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର

TAGGED:

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ
FORMER GUNUPUR MLA
RAMAMURTHY GAMANG
ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ପରଲୋକ
RAMAMURTHY GAMANG PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.