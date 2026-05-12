ଓଡ଼ିଶା ମେଟାଲିକ୍ସକୁ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ; ପୁନଃଥଇଥାନ ନ କଲେ ୧୩ରୁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା

ମରାକୁଟାଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା MSP ମେଟାଲିକ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହରାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

Former employees of Odisha Metalics demands Resettlement
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 2:42 PM IST

ଝାରସୁଗୁଡା: ଝାରସୁଗୁଡା ମରାକୁଟାଠାରେ ଥିବା ଓଡିଶା ମେଟାଲିକ୍ସ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ । ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିୟୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା ୧୩ରେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

୨୦୧୬ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ୨୦୨୪ରେ ନୂଆ ନାଁରେ ଖୋଲିଲା

ମରାକୁଟାଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା MSP ମେଟାଲିକ୍ସ ୨୦୧୬ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ମାସର ଦରମା ମିଳି ନଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ରେ ଏହି ଏମଏସପି କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶା ମେଟାଲିକ୍ସ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ହେଲେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବକେୟା ଦରମା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ନ ଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, MSP ମେଟାଲିକ୍ସ 2021ରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନି। ଏହି ବିଷୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିରନ୍ତର ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସମାଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ବୋଲି କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି l

ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡିକ ହେଲା-

MSP ମେଟାଲିକ୍ସର ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଓଡିଶା ମେଟାଲିକ୍ସରେ

1) payroll ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେଉ।
2) ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉ।
3) ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ମେଟାଲିକ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା (O&M)ରୁ ହଟାଇ payrollରେ ରଖାଯାଉ
4) MSP ମେଟାଲିକ୍ସରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଆଉ ଚାକିରୀ କରିବାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ।

5) ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ।


ଏହି ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ, ଝାରସୁଗୁଡା ମରାକୁଟା ସ୍ଥିତ MSP ମେଟାଲିକ୍ସର /ଓଡିଶା ମେଟାଲ୍ଲିକ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ । ଏହି ବିଷୟକୁ ଗଭୀରତାର ସହିତ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟସଂଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରେସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେବାନନ୍ଦ ବାରିକ, ଦାଉଦ ନାୟକ, ଆଶିଷ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ଲଳିତ ତନ୍ତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ

