ETV Bharat / state

ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଠାରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲା; ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଗିରଫ

ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଆଧାରରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ

Ajit Sahu Arrested
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 1:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜମି ଦେବାକୁ କହି ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିବା ମାମଲାରେ ପରଜଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା (NBW) ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର ନ୍ୟାୟାପଲ୍ଲୀ ନୂଆସାହି ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ପୋଲିସ ଅଜିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।


ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତୋଗଲକ୍ ରୋଡ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଜିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଏନେଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା କୋର୍ଟ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା (NBW) ଜାରି କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଜିତଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।



ନ୍ୟାୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଅଜିତଙ୍କର ଜମି କାରବାର ନେଇ ଏକ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା । ଡିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଜିତଙ୍କୁ ସାଂସଦ ସୁଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଅଜିତ ଜମି ଦେବେ ବୋଲି କହି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ । ଏହିଭଳି ବହୁ ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ସାଂସଦ ସୁଜିତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ତେଣୁ ଅଜିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ବକେୟା ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସେ ଏକ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଚେକ୍‌ଟି ବାଉନ୍ସ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ୨୦୨୪ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ତୁଗଲକାବାଦ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ତୁଗଲକାବାଦ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଅଜିତଙ୍କୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପାଇନଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲା । ତେବେ ଅଜିତ ଫେରାର ଥିବା କୋର୍ଟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜଣାଇଥିଲା । ପଟିଆଲା କୋର୍ଟ ଅଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓ୍ବାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା । ପରେ ଏହି ଓ୍ବାରେଣ୍ଟକୁ ଅଜିତ ରହୁଥିବା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପଠାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-ମାସେ ଭିତରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦକ୍ଷ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SUJIT KUMAR CHEATING CASE
BJP MP SUJIT KUMAR
FORMER BJD MLA SON ARRESTED
PATIALA HOUSE COURT NBW
AJIT SAHU ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.