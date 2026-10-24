ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଲୋଡ଼ା... ବଲାଙ୍ଗୀରର ବୀର ମୋହନ ମାଝୀ ! ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ବଂଶଜ
ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୯ ବର୍ଷର ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ। ବୀର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନ୍ୟତା ସହ ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଦାବି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : October 24, 2026 at 6:34 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନେ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଦୀର୍ଘ ୯ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସକଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଛଳନାର ଶିକାର ହୋଇ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବୀରଙ୍କ ବଳିଦାନର ଗାଥା ଆଜି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ସେହି ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାଁ ଏଯାଏଁ ଇତିହାସରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛ ଯେ, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନର ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାର ଆଜି ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି।
ଆମେ କହୁଛୁ; ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବୀର ଆଦିବାସୀ ନେତା ସ୍ବର୍ଗତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ ଓ ଜନ୍ମମାଟି ଅଲଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
- ପାଟଣା ରାଜ୍ୟରୁ ମେଦିନୀଗଡ଼, ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସିନ୍ଧେକେଲା ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ମେଦିନୀଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲା। ଆଠଟି ଗଡ଼କୁ ନେଇ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କ ଶାସନ ସହ ଏହାର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କୁହାଯାଏ।
ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମେଦିନୀଗଡ଼ର ଶାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ।
ପ୍ରଚଳିତ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମରାଠା ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ିବା ସହ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରଭାବାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନୂଆ ଜମି କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
- ଜମି କର ବିରୋଧରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନୂଆ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବା ଏବଂ ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ସେ କର ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସୁରପ୍ରତାପ ଦେଓ ନୂଆ ଜମିଦାର ନିଯୁକ୍ତ କରିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘର ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୋହନ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ରାଜା ସୁରପ୍ରତାପ ଦେଓଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀରେ ଦାବି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥମିନଥିଲା। ମୋହନ ମାଝୀ ପୁଣି ଥରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧର ପଥ ଆପଣାଇଥିଲେ।
- ୬ ସୈନିକ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲଢ଼େଇ
କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୈନିକ ଓ ଜଣେ ମୁହୁରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଏ। ଏହା ପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଚଳିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୧୮୬୦ରୁ ୧୮୬୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ସମର୍ଥକ ଆଦିବାସୀ ଓ କନ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳକୁ ଆଧାର କରି ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିବା କୁହାଯାଏ।
- ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼: ସଂଗ୍ରାମର ଗୁପ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ
ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼। ଘଞ୍ଚ ଗଛଲତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ଓ ଦୁର୍ଗମ ଭୂଭାଗ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହନ୍ତି।
ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ କୋଠରୀ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଆଜି ବି ଗୁମ୍ଫାର ଅବଶେଷ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରବେଶପଥ ପଥରରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ।
ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ସହ ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ର ନାମ ଜଡ଼ିତ। ଏପରିକି ନିଜ ଝିଅର ବିବାହ ସମୟରେ ସେ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ଯୌତୁକ ଭାବେ ଦେଇଥିବା ଲୋକକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି।
ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରସେନି ମନ୍ଦିରରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
- ମନ୍ଦିରରୁ ଗିରଫ, ରାୟପୁରରେ ଫାଶୀ
ଦୀର୍ଘ ନଅ ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଧରିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ରାୟପୁରରୁ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ କମିଶନ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କର ନଦେବା ଓ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଦାବି କରିବାରେ ସେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ଫଳରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରିପାରିନଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଦ୍ୱାରସେନି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ପୋଖରୀରେ ସେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା। ୧୮୭୫ ମସିହାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡ ନାଗପୁର ରେସିଡେନ୍ସିରେ ରହିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ, ସରକାରୀ ଦଲିଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଏକାଠି କରିବା ଏବେ ବି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ଅଭାବ ତାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଅବଦାନକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ।
- ଅଲଣ୍ଡା ଗାଁରେ ରହିଛି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି
ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ପରିଚିତ ଅଲଣ୍ଡା ଗାଁ ସିନ୍ଧେକେଲା ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ପୀଠଠାରୁ ଏହି ଗାଁର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୧୨ କିଲୋମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଛି ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୂର ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଗଛଲତା ଓ ଝରଣା ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ହେଲେ ଏହି ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଦେହେସିଲ ଗାଁ ନାମରେ ପଥର ଖଣି ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଥର ଖନନ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ଦାବି, ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅଣଦେଖା କରି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଉ। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ। ପାହାଡ଼ରେ ରହିଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିହ୍ନର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉ।
- ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନରୁ ଦିନମଜୁରିଆ, ଅଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ି
ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦିନେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶଜଙ୍କ ଆଜିର ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପରିବାରର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିଜମା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିର ମାଲିକ ଥିବା ପରିବାର ପାଖରେ ଏବେ ରହିଛି ପୁରୁଣା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ।
ସେହି ମାଟି ଛପର ଘରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ବଂଶଜମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ଦିନମଜୁରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ମାଝୀ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ସେମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଅନୁପାତରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ।
ପରିବାରର ଦାବି ହେଉଛି, ସ୍ବର୍ଗତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସହ ବଂଶଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ।
- ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ କି ଏହି ଅଜଣା ବୀର ?
ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ, ଗବେଷକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନାଗପୁର ରେସିଡେନ୍ସିର ରେକର୍ଡ ସମେତ ଉପଲବ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଥା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରାଗଲେ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଅନେକ ଅଜଣା ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ।
ଏଥିସହ ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଶେଷର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ।
ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଗବେଷକ ରାଜୀବ ସାଗରିଆ କହିଛନ୍ତି; ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପୁରୁଣା ଦସ୍ତାବିଜ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକକଥା ଓ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ସାଗରିଆ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର କହିଛନ୍ତି; ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଇତିହାସର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଐତିହ୍ୟ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ଉଠୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଇତିହାସବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଶିବ ନନ୍ଦଙ୍କ ମତାମତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଲୋକପାତ କରେ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ, ପୁରୁଣା ଅଭିଲେଖର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହ୍ୟର ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ ଏହି ଇତିହାସକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଯେ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଅଲଣ୍ଡା ଓ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ।
ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ, ଯେଉଁ ମାଟି ପାଇଁ ଜଣେ ବୀର ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ସେହି ମାଟିରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବଂଶଜ ଅଭାବ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ ଆଜି ବି ନିଜ ଛାତିରେ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା, ଏହି ଅଜଣା ବୀରଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ କେବେ ମିଳିବ ସୁରକ୍ଷା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଖାଲି ପାଦରୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ! ହକିରେ ଚମତ୍କାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ସୁନେଲିତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର