ଅଲୋଡ଼ା ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟ, ବସ୍ତିରେ ବିତୁଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ

ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ସରିତା ରାଉତରାୟ । ତେବେ ଗରିବୀ ଏବଂ ଅଭାବ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଲିଆ ସାହିରେ କଟୁଛି 32 ବର୍ଷୀୟା ଆଥଲେଟଙ୍କ ଜୀବନ ।

Special Olympian Sarita Routray
ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 24, 2025 at 5:55 PM IST

5 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

SPECIAL OLYMPIAN SARITA ROUTRAY ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣି ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ । ମିଳିଥିଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଜୀବନ । ଆମେ କହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିଆନ 32 ବର୍ଷୀୟା ସରିତା ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା । ଉଦୀୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏବେ ଅଲୋଡ଼ା କନ୍ୟା ସାଜିଛନ୍ତି ।

ଅଲୋଡ଼ା ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟ (ETV Bharat Odisha)

ସୁନା ଝିଅ ସରିତା ଏବେ ଅଲୋଡ଼ା:

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟ । ଏ ନାଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ । ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋ ଓ ଟେଲିଭିଜନରେ ସରିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ । ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ । କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନାଁ ଦିନେ ଅତି ପରିଚିତ ନାଁ ଥିଲା । ଦେଶର ଉଦୀୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବେ ସେ ଗଣା ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏ ନାଁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଯାହା କାନରେ ଏ ନାଁ ବାଜିଥିବ ସେମାନେ ହୁଏତ ଭୁଲି ସାରିଥିବେ । ଦିନେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସରିତା ରାଉତରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲୋଡା କନ୍ୟା ।

Special Olympian Sarita Routray
ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟ (ETV Bharat Odisha)
ଲସଏଞ୍ଜଲେସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା :2015 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଲସଏଞ୍ଜଲେସ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ । ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସରିତା ରାଉତରାୟ । ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କ୍ରୀଡା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିତିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । ବିଚ୍ ଭଲି ବଲ ଖେଳରେ ଦଳ ପଦକ ଜିତି ଦେଶକୁ ଫେରିଥିଲା । ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସରିତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ନାଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ସରିତା । ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସରିତାଙ୍କ ସଫଳତା ଯାତ୍ରା ।
Olympian Sarita Routray with Medal
ସରିତା ରାଉତରାୟ ଜିତିଥିବା ପଦକ (ETV Bharat Odisha)


ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ :
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ 2017ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା । ଆଉ ଏଥିରେ ଫ୍ଲୋର ହକି ଦଳରେ ଥିଲେ ସରିତା । ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିତି ଥିଲା କାଂସ୍ୟ ପଦକ । ଯାହାର ପ୍ରଣାମସ୍ୱରୂପ ପଦକ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ଫଟୋ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ସରିତା । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ମେଡାଲ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସରିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏ ସ୍ମୁତିକୁ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସରିତା । ବିଧବା ମାଆଙ୍କ ସହ ସାଲିଆ ସହି ବସ୍ତିରେ ରହି ଆଗକୁ ବଢିଆର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସୋ' କେଶରେ ସାଇତା ପଦକକୁ ବାହାର କରି ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର ଦିନ ଗୁଡିକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ।

Olympian Sarita Routray with her mother Snehalata Routray
ମାଆ ସ୍ନେହଲତା ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ଖେଳାଳି ସରିତା ରାଉତରାୟ (ETV Bharat Odisha)
ବିଧବା ମା'ଙ୍କ ସହ ବିତୁଛି ଅଭାବୀ ଜୀବନ:ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ବର୍ଗତଃ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଉତରାୟ ଓ ସ୍ନେହଲତା ରାଉତରାୟଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ସରିତା । ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରିତା ସାନ । 1993 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ । ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ସରିତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା । ସରିତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି । ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ବାପା ପାରାଲିସିସରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମା' ବସ୍ତିରେ ଛୋଟ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ । ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଓ ସରିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା । ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବିବାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
Special Olympian Sarita Routray Certificates
ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମ୍ମାନପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଯାହା ଶିଖିଛି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି :
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସରିତା ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "2015ରେ ଲସ ଏଞ୍ଜଲେସ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବିଚ୍ ଭଲିବଲରେ ଗୋଲ୍ଡ଼ ମେଡାଲ ଏବଂ 2017ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଫ୍ଲୋର ହକିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଥିଲି । 2010ରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଛି । ଆଗକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମେଡାଲ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏବେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି ।"

Olympian Sarita Routray is being felicitated
ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat Odisha)


ମା'ଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସରିତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା :
ସରିତା ପିଲାଟି ବେଳୁ ସଠିକ ଭାବେ ଶୁଣି ପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଲରେ କହି ପାରୁ ନଥିଲେ । କାନକୁ ନଶୁଭିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଓପନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ । ସରିତାଙ୍କ ମା' ସ୍ନେହଲତା ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, " ଝିଅ ଭଲ ଖେଳ ଖେଳୁୁଛି । ସେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପଦକ ଜିଣିଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ, ମୋର ମଧ୍ୟ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି । ଏବେ ସରିତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତା । "

Olympian Sarita Routray with her Co-athletes
ସହ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ସରିତା ରାଉତରାୟ (ETV Bharat Odisha)

OLS ସରିତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ :
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓପନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ(OLS) ମଲ୍ଟିପଲ ଡିଜାବିଲିଟି ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରିତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ସରିତାଙ୍କୁ ନଅ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ମାସ ପରେ ସରିତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରି OLS କୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । କାରଣ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ପାଠ ପଢିବା ସରିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ସରିତାଙ୍କୁ OLSର ଫଙ୍କସନାଲ ଏକାଡେମୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପଢିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଶିଖିଥିଲେ । କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଥିଲେ । OLSରେ ସେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଟେଲରିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖିଛନ୍ତି ।

Olympian Sarita Routray with Medal
ସରିତା ରାଉତରାୟ ଜିତିଥିବା ପଦକ (ETV Bharat Odisha)
ସରିତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଥିବା ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରତିଭାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତ-ଓଡିଶାର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା OLS ର CEO ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରଥ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ସରିତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ତାଙ୍କର କୋଚ ଅର୍ପିତା ମହାପାତ୍ର ବିକଶିତ କରିଥିଲେ । ସରିତା ଫ୍ଲୋର ବଲ୍ ଓ ଫ୍ଲୋର ହକି ସମେତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବଲ, ସାଇକେଲିଂ, ଫୁଟବଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସୁଇମିଂରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି ।
Special Olympian Sarita Routray
ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟ (ETV Bharat Odisha)
ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି :ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତ-ଓଡିଶାର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରଥ କୁହନ୍ତି, "ସରିତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ତୃଣମୂଳରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଖେଳିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସିଥିବାରୁ ସରିତା ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲେ, ସେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ।"
Special Olympian Sarita Routray with her team
ଟିମ୍ ସହ ସରିତା ରାଉତରାୟ (ETV Bharat Odisha)
ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କଣ ?


ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ, ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭିତରେ ପୁଣି ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ କଣ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ । ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସାଧାରଣ ଖେଳାଳୀ, ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଶାରୀରିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇ ଥାଆନ୍ତି । ଠିକ ସେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅକ୍ଷମ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଥାଆନ୍ତି । ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳର ନିୟମ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭଳି ସମାନ ଥାଏ । ଆଉ ସରିତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବର୍ଗରେ ମେଡାଲ ହାତେଇଥିବା କ୍ରୀଡାବିତ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସରିତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି କମ ରହିଥିଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଅଟକି ଯାଏ । କିଛି କଥା ବୁଝିବାରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସରିତା ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟର ନାଁକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବସ୍ତିର ମଲ୍ଲୀ, ନିଜର ଚମକ ଖୋଜୁଛି ।

Special Olympian Sarita Routray
ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟ (ETV Bharat Odisha)

