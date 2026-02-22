୩ ହଜାରରୁ ୪ କୋଟିର ମାଲିକ; ଜେଲ ଗଲେ କୋଟିପତି ଫରେଷ୍ଟର, ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁବ ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଭଟାଙ୍ଗପଦର ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରା । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୪୭୦% ଅଧିକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
Published : February 22, 2026 at 8:10 AM IST
କଳାହାଣ୍ଡି/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ରେଞ୍ଜର ଭଟାଙ୍ଗପଦର ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରା । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୪୭୦% ଅଧିକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଏକ ମାମଲା ନଂ(୨/୨୦୨୬)ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ସହ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛି ।
ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ଏସପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରା ଆୟ ର୍ବହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣା ହିଲ ଟାଉନରେ ଥିବା ୫୩ ଶହ ସ୍କୁଏରଫୁଟର ଏକ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରେଡ଼ କୋଠା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟି ୩୬ ଲକ୍ଷ, ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦାମୀମୂଲ୍ୟ ର ୯ଟି ପ୍ଳଟ, ୪୭୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୩୫୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା, ୪ଟି ହାର୍ଭେଷ୍ଟର (ଧାନ କଟା ମେସିନ), ଗୋଟିଏ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡି ମୂଲ୍ୟ (୧୨ ଲକ୍ଷ), ଗୋଟିଏ ଟିପର ଓ ହାଇୱା, ୪ଟି ବେନାମୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବୁଲେରୋ ସମେତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟାଲ, ଜୀବନ ବୀମା ଜମା (ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୩୪.୮ ଲକ୍ଷ) ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ୧୧.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୌତୃକ ବାସଭବନରେ ୪ଟି ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଓ ୪ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମେତ ଗୋଟିଏ ହାଇୱା ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । "
ସେପଟ ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତିକା ବେହେରା, ବଡ଼ ଭାଇ ଭାରତ ଭୂଷଣ ବେହେରା, ଭାଉଜ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ଗତ ୨୦୦୦ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୦ ତାରିଖରେ ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦରମା ମାତ୍ର ୩ ହଜାର ରହିଥିଲା । ତେବେ ଚାକିରିର ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଫରେଷ୍ଟର ହେବା ପରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଠୁଳ କଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି/ଭୁବନେଶ୍ବର