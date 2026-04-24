ବହଳଦା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ବନ କର୍ମଚାରୀ: ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼
ହାତୀକୁ ଟ୍ରାକ କରିବାକୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବା ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା ।
Published : April 24, 2026 at 6:48 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ । ଫଳରେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିସହିତ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । ଏଭଳି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହଳଦା ଗାଁ ରେ ।
ଗତକାଲି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ବହଳଦା ଗାଁ କୁ ପଶି ଆସିଥିଲା । ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖବର ପାଇ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଗାଁ ରେ ପଶି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ହାତୀକୁ ଟ୍ରାକ କରିବାକୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବା ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଗାଁ ଲୋକେ ବୋଲେରୋ ଗାଡିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ ।
ଫଳରେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଫରେଷ୍ଟର ଖଗେଶ୍ବର ସେଠୀ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରାଇଧନ ସିଂ ଏବଂ ମହିଳା ଗାର୍ଡ ମାଳତୀ ମୁର୍ମୁ ଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବାରିପଦା ଡିଏଫଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଅପରାହ୍ନରେ ଗାଁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା । ବହଳଦା ଗାଁକୁ ପଶି ଆସି ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । ଗାଁ ଲୋକେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବନବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ପରେ ଖବର ପାଇ ଅନ୍ୟ ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ବନବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର