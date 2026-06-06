ETV Bharat / state

ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ

"ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜ ଓ ପରିବେଶ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ । ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ," କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Forest Minister calls for mass movement for nature conservation on World Environment Day
ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 12:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି । "ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରେରଣା-ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ" ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜ ଓ ପରିବେଶ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ । ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ।"

Forest Minister planting trees
ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସବୁଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଜଳବାୟୁ-ସହନଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି । ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସମୁଦାୟଭିତ୍ତିକ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, NowForClimate ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳବାୟୁ-ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବେଶ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ।

Forest Minister calls for mass movement for nature conservation on World Environment Day
ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)


ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ "ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର" ଓ "ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ" ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ ୨୦୫ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ୨୦୭ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇ, ଏହି ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ ।

Forest Minister visits the exhibition of the Department of Environment and Climate Change
ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସୀମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଚିଲିକାରୁ ସମୁଦ୍ର ଘାସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଲଗାଯାଉଛି । କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯିବ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

World Environment Day: ‘ବାୟା’ ପ୍ରେମରେ ବାୟା ପାବନୀ ସାର, 14 ବର୍ଷ ଧରି ଚଢେଇର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଳଗଛକୁ ପୂଜା

World Environment Day ଛୋଟ ମାଟି କପ୍‌ ଚା'ର ବଡ଼ ଭୂମିକା; ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଯୋଗାଇଛି ରୋଜଗାର

ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଜାର୍‌ ଓ ହାତରେ ଗଛ, ଭଦ୍ରକରୁ ଭଦୋଦରା ଯାଏଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

WORLD ENVIRONMENT DAY
MASS MOVEMENT FOR NATURE
FOREST MINISTER GANESH RAM SINGH
ଲୋକ ସେବା ଭବନରେ ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ
ENVIRONMENT PROTECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.