ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ  ପାଇଁ  ଫିଟିଲା ବାଟ; ମିଳିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ

ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 7:40 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 8:05 PM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର। ପୁରୀରେ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସବୁଜ ସଙ୍କେତ । ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଷ୍ଟେଜ-୧ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିିର ଲହରୀ ଖେଳି ୟାଇଛି । ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ କହିଛନ୍ତି ହୋଟେଲିୟର ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ।

ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ନୀତିଗତ ଷ୍ଟେଜ-୧ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ ସେତିକି ଜମିରେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ପରିବେଶ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରେ ଷ୍ଟେଜ-୨ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମତି ପାଇଁ ସରକାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

୧୧୬୪ ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର

ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଷ୍ଟେଜ-୧ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ପୁରୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ୨୭.୮୮୭ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଗାଇବ । ମୋଟ ୧୧୬୪ ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏହି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ପୂର୍ବରୁ ପରିବେଶ ଏବଂ CRZ (Coastal Regulation Zone) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ତେବେ ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ

ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ହୋଟେଲିଅର ବିଭୁଦତ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଷ୍ଟେଜ-୧ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ,ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି। ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ ପୁରୀକୁ ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରୁ ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିକୁ ଉପୋଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଧାମ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସିପାରିବେ। ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ସେତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏଠାରେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କୁ ଶେଷ କରିବେ ।'

ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ମିଳିବା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ପୁରୀକୁ ଏକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଐତିହ୍ୟ ସହର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ମିଳିବା ନିହାତି ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ପୁରୀରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ତାହା ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ଆମ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। କମ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପକୃତ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲେ ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ।'

ବୈଷୟିକ ସର୍ଭେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ କେତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, 'ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଷ୍ଟେଜ-୧ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ମିଳିସାରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସେପଟେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ଯ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ। ପରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯିବ। ବୈଷୟିକ ସର୍ଭେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ କେତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ଯ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯିବ ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

