୧୦୮ ଶାବକ ଶୁଆ ଉଦ୍ଧାର: ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନରେ, ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜରୁ 108ଟି ଶୁଆ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
Published : March 8, 2026 at 1:21 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ୧୦୮ଟି ଚନ୍ଦନା ଶାବକ ଶୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ଶୁଆ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ସେକ ଜାକିର ହୁସେନ (୩୮) । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ହନ ବିଭାଗ ।
ଶୁଆ ଚୋରା ଚାଲାଣ:
ତେବେ ସେକ ଜାକିର ହୁସେନ, ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୁଆ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଶାବକ ଶୁଆ ରଖିଥିଲା । ଏନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ବନବିଭାଗ ଖବର ପାଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସେନାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଫରେଷ୍ଟର କାଶୀନାଥ ହାଁସଦା, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, ଫରେଷ୍ଟର ସସ୍ମିତା ଘୋଷ, ନିର୍ମଳ କୁମାର ବେହେରା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ, ସୁଭଦ୍ରା ପାଲଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଜାକିରଙ୍କ ଘରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ।
୧୦୮ଟି ଶୁଆ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର:
ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଜାକିରଙ୍କ ଘରୁ ୧୦୮ଟି ଶୁଆ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସହ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ବନବିଭାଗ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନବିଭାଗ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେକ ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ୧୦୮ଟି ଶୁଆ ଶାବକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନନ୍ଦନକାନନ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଞ୍ଜର ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଞ୍ଜର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗୋରୁମହିଷାଣୀରେ ଶୁଆ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଢାଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାଗଜ ପେଟି ଗୁଡିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୁଆ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ଶୁଆଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଆ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଫଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଶୁଆ ଶାବକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଛଡାଯିବ ।"
