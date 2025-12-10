ଟୁରିଜିମ ହବ୍ ହେବ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ନିୟୋଜିତ
ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ନିୟୋଜିତ । ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମତ ।
Published : December 10, 2025 at 6:26 PM IST
Ecotourism in Ushakothi ସମ୍ବଲପୁର: ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବନଖଣ୍ଡର ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ । ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିବା ସହ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । 304 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାରା, ହାତୀ, ବାଘ, ଚିତା ବାଘ, ଭାଲୁ, ଝିଙ୍କ, ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ହରିଣ, କୁଟୁରା ଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ତେଣୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଏଠାରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମର ବିକାଶ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର RCCF ଟି. ଅଶୋକ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଷାକୋଠିରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା କୁତବ ଗାଁ ନିକଟରେ 5ଟି ଇକୋ-କଟେଜ ତିଆରି ହେବ । ଏହାସହ ୱାକିଂ ଟ୍ରାଏଲ, ଆନିମଲ ସଫାରୀ, ସଚେତନତା କେମ୍ପିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ l ସଚେତନତା କେମ୍ପିଂରେ ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ଏହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୁତବ ରାଜସ୍ବ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଗାଇଡଲାଇନ ମାନିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ କିପରି ରହିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ନିୟୋଜିତ:
"ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ PCCFଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠା ଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେମିତି ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯେମିତି ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ l ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇକୋ କଟେଜରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି RCCF. ଟି. ଅଶୋକ କୁମାର ।
- ଇକୋଟୁରିଜମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଇକୋ କଟେଜ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ।
- ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ପାଇଁ 7ଟି ସଫାରୀ ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ।
- ସଫାରୀ ଗାଡିରେ ବନ ବିଭାଗର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଇକୋ ଡେଭେଲେପମେଣ୍ଟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଇଡ଼ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ l
- ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଅବଗତ କରେଇବେ ।
- ସେଠାରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରପିଟିସନ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।
- କଟେଜରେ ରହିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯିବ ।
ବନ ବିଭାଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୁତବ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରୀକର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଇକୋ-ଟୁରିଜମ ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ଏହି ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କରାଯାଉ । ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭାଗୀଦାର କରାଗଲେ ଏହା ସଫଳ ହେବ ।" ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୟ ରାମ ସିଂ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । "ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ" ବୋଲୁି କହିଛନ୍ତି
ବନ ବିଭାଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶବିତ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଉଷାକୋଠି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପ୍ତ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ନହେବ ତାହା ଉପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !
ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟର 4 ରାଜସ୍ବ ଗାଁ: ରାସ୍ତା ସାତସପନ, ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ନେଟୱର୍କ ଶୂନ...
ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଡା ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ ରୂପେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲେ ତାହା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗୀଦାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଯେମିତି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର