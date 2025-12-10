ETV Bharat / state

ଟୁରିଜିମ ହବ୍‌ ହେବ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ନିୟୋଜିତ

ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ନିୟୋଜିତ । ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରିବେଶବିତ୍‌ଙ୍କ ମତ ।

ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Ecotourism in Ushakothi ସମ୍ବଲପୁର: ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବନଖଣ୍ଡର ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ । ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିବା ସହ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । 304 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାରା, ହାତୀ, ବାଘ, ଚିତା ବାଘ, ଭାଲୁ, ଝିଙ୍କ, ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ହରିଣ, କୁଟୁରା ଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ତେଣୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଏଠାରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମର ବିକାଶ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ।

ଉଷାକୋଠିରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମର ବିକାଶ:

ସମ୍ବଲପୁର RCCF ଟି. ଅଶୋକ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଷାକୋଠିରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା କୁତବ ଗାଁ ନିକଟରେ 5ଟି ଇକୋ-କଟେଜ ତିଆରି ହେବ । ଏହାସହ ୱାକିଂ ଟ୍ରାଏଲ, ଆନିମଲ ସଫାରୀ, ସଚେତନତା କେମ୍ପିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ l ସଚେତନତା କେମ୍ପିଂରେ ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ଏହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୁତବ ରାଜସ୍ବ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଗାଇଡଲାଇନ ମାନିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ କିପରି ରହିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ନିୟୋଜିତ:

"ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ PCCFଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠା ଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେମିତି ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯେମିତି ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ l ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇକୋ କଟେଜରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି RCCF. ଟି. ଅଶୋକ କୁମାର

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ:
  • ଇକୋଟୁରିଜମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଇକୋ କଟେଜ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ।
  • ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ପାଇଁ 7ଟି ସଫାରୀ ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ।
  • ସଫାରୀ ଗାଡିରେ ବନ ବିଭାଗର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଇକୋ ଡେଭେଲେପମେଣ୍ଟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଇଡ଼ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ l
  • ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଅବଗତ କରେଇବେ ।
  • ସେଠାରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରପିଟିସନ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।
  • କଟେଜରେ ରହିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯିବ ।

ବନ ବିଭାଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୁତବ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରୀକର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଇକୋ-ଟୁରିଜମ ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ଏହି ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କରାଯାଉ । ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭାଗୀଦାର କରାଗଲେ ଏହା ସଫଳ ହେବ ।" ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୟ ରାମ ସିଂ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । "ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ" ବୋଲୁି କହିଛନ୍ତି

ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମତ:

ବନ ବିଭାଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶବିତ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଉଷାକୋଠି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପ୍ତ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ନହେବ ତାହା ଉପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।"

ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଡା ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ ରୂପେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲେ ତାହା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗୀଦାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଯେମିତି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

