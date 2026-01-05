ବନବିଭାଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ-ପାନୀୟ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଛୋଟକାଇ ଗାଁଲୋକେ
ଛୋଟକେଇ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନରସିଂହପୁର ଯିବାକୁ ହେଲେ ମାତ୍ର ୧୦/୧୨ କିମି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅନୁଗୋଳ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୧୨୦କିମି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ।
Published : January 5, 2026 at 4:02 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଏକ ଗ୍ରାମ 'ଛୋଟକେଇ' । ଏହା ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ବନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ । ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ନରସିଂହପୁରକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଥିବା ନିକଟତମ ରାସ୍ତାରୋ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟକେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଡ଼କକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
୧୦/୧୨ କିମି ବାଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ 120 କିମି ବାଟ:
ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁରୁଣାକୋଟ ବନାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛୋଟକେଇ ଗାଁ । ଗାଁରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଚାଷବାସ ହେଉନାହିଁ । ତେଣୁ ପନିପରିବା, ଡାଲି, ମାଛ ମାଂସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତିଦିନିଆ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନରସିଂହପୁରରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହି ଗାଁ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନରସିଂହପୁର ଯିବାକୁ ହେଲେ ମାତ୍ର ୧୦/୧୨ କିମି ହୋଇଥାଏ । ଏହାଛଡା ଛୋଟକେଇ ଗାଁର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଳରେ ସାତକୋଶିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଛୋଟକେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନରସିଂହପୁର ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅନୁଗୋଳ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୧୨୦କିମି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା:
ଏହାଛଡା ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କୌଣସି ବେପାରୀ ଆସୁ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ତେଲ, ଲୁଣ, ଡାଲି ଓ ପନିପରିବା ପାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ତାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗାଁକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କାମ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡିରହିଛି । କଟକଣା ଆଳରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଦେଉନି ବନ ବିଭାଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏସବୁ କାରଣକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବନ ବିଭାଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ:
ବନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସାତକୋଶିଆ ଡିଏଫଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଗାଁ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଓ ମାତ୍ରାଧିକ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆ ଯିବ । କୌଣସି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ ସେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କରିବାକୁ କହିବେ ।
ଛୋଟକେଇ ବାସିନ୍ଦା ରମେଶ ଝଙ୍କଡ଼ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ନରସିଂହପୁରକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ କରିଥାଉ । ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ବନ ବିଭାଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବାର ଥିଲା, DFO ଅନୁମତି ନ ଦେବାରୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି । ବହୁ ସମୟରେ ହାତୀ ବାରହା ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଧମ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି । ଏବଂ DFO ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛୋଟକେଇ ବାସିନ୍ଦା ବାସନ୍ତୀ ଅଦାବର କହିଛନ୍ତି,"ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ବାରହାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପନିପରିବା, ଡାଲି, ବିରି ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଇପାରୁନି । ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ । ଫଳରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଥିବା ବେପାରୀ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁ । ବନବିଭାଗ ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବି କିପରି ।"
'ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି'
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ନରସିଂହପୁର ଓ ଛୋଟକେଇ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତମ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମୁଁ ଉପର ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି । ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଆଗ ପରି ମିଳୁ ବୋଲି ପ୍ରୟାସ କରିବି ।"
