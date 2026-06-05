40 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରକରେ ରହିଛି ହାତୀ; ବୁଲୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ.. ମିଳୁନି ଜାଗା
ହାତୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ହାଇ ଡ୍ରାମା । ତିନିଦିନ ଧରି ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ହାତୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ/ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : June 5, 2026 at 6:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଅନୁଗୋଳ: ହାତୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଗା ନାହିଁ । ଟ୍ରକରେ ବୁଲୁଚି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ..। 50 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରକରେ ଏମିତି ବୁଲୁଛି । ୭ରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ବୁଲିଲାଣି । କେଉଁଠି ମିଳିବ ହାତୀକୁ ଜାଗା ? ଅନୁଗୋଳର ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ନେଇ ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ହାତୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ହାଇ ଡ୍ରାମା । ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ, ରେଞ୍ଜରୁ ରେଞ୍ଜ ବୁଲୁଛି ହାତୀ । ତିନିଦିନ ଧରି ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ହାତୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ହାତୀଟି ନରହନ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଗାଁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛିି । ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ୪୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ହାତୀ ଟ୍ରକ୍ରେ ରହିବା ଘଟଣା ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ପରିବେଶ ମିଳୁ ନ ଥିବାରୁ ଜନବସିତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ବିଭିନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ଡିଭିଜନର ସାତକୋଶିଆରେ ହାତୀକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଅଂଚଳରେ ଏହି ହାତୀକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ କେଉଁଠିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ।'
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଏବେ ପାଣିପାଗ ବଦଳୁଛି । ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ଏବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଉଛନ୍ତି । ହାତୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବି ରୁଚି ବଦଳୁଛି । ହାତୀ ବାବଦରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଆରସିସିଏଫଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ହାତୀକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଜାଗା ପାାଇଁ ଏମିତି ହାତୀ ଘୁରି ବୁଲିବା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ-ପୂର୍ବତନ ପିସିସିଏଫ
ଏପଟେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (PCCF) ବିଜୟ କେତନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ଲଢେଇ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷମାନେ ସହନଶୀଳତା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ପ୍ରତି ଆଦର ଭାବ ଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ହାତୀ ଲୋକଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦର କମିବାରେ ଲାଗୁଛି । ଏପଟେ ବନବିଭାଗ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଠିକ ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ମିଳି ପାରୁନି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସଠିକ ସୂଚନା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏତେ ଦିନ ଧରି ହାତୀ ଘୁରି ବୁଲିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟୁନି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଦିନ ଧରି ହାତୀ ବୁଲୁଥିଲା । ହାତୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।'
ଖରାରେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାଇଜ କରିବା ହାତୀର ପ୍ରତି ବିପଦ;ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ୱପ୍ନାଶ୍ରୀ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ବନବିଭାଗ ହାତୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଯେହେତୁ ହାତୀଟି ବହୁଳ ଭାବରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀକୁ କେଉଁଠି ରଖିବ, ଯେଉଁଠି ରଖିବ ସେଠାରେ ହାତୀ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ହାତୀକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ । ଏଭଳି ଖରାରେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାତୀର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ହାତୀ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ୱପ୍ନାଶ୍ରୀ ଷଡଙ୍ଗୀ ।
ପରିବେଶ ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'ହାତୀକୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ଛଡା ଯିବ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SOP ରହିଛି । ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର, ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଭାବିବାର ଥିଲା। ବିଭାଗର ଅଦୂରଦର୍ଶିତା, SOPକୁ ଠିକ ରୂପେ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା, ଆଜି ହାତୀକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ।'
ହାତୀ ପାଇଁ 'ଐରାବତ', କଣ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ
ଐରାବତରେ ବୁଲୁଛି ଅନୁଗୋଳର ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା । ଖୋଜୁଛି ଜାଗା । ତେବେ କଣ ଐରାବତ ? ଐରାବତ ହେଉଛି ଟ୍ରକ ପରି ଏକ ଗାଡି ଯେଉଁଥିରେ ହାତୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ହାତୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ୫୨ଟି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି। ଜାମସେଦପୁର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ୧୫ ଶହ ଲିଟର ଜଳଧାରଣ କରୁଥିବା ଟାଙ୍କି ରହିଛି । ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ହାତୀ ଗାଧୋଇବା ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ପାଣିର ଅଭାବ ନହୁଏ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟରେ ରଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବାକୁ ଏକ ପାଣି ପମ୍ପ ରହିଛି । ହାତୀର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ବକ୍ସ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ୨ ହଜାର ୱାଟ୍ର ଜେନେରେଟର ଲାଗିବା ସହିତ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ଉଜ୍ବଳ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କାହିଁକି ହାତୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି
ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ କୁସୁମ ପାଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ । କପିଳାସ, ନନ୍ଦନକାନନ ଓ ଅନୁଗୋଳର ୩ଟି ଟିମ୍ ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ହାତିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉ ଥିଲା । ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଏହି ହାତୀ । ତେଣୁ ଅଂଚଳବାସୀ ହାତୀକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ । ତେଣୁ ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ୨୦୨୪ରେ କରାଯାଇଥିବା ହାତୀ ଗଣନା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ୨୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୪୮ଟି ବନ ଡିଭିଜନରେ ମୋଟ ୨୦୯୮ ହାତୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୭ରେ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ସମୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ୧୯୩୮ । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୦୯୮ ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୩୦ଟି ମାଈ , ୪୭୪ଟି ପୁରୁଷ ହାତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ୫୯୪ଟି ଛୁଆ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗୋଳ, ଆଠଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାରିପଦା ସହ ଚନ୍ଦକା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବୋନାଇ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ହାତୀମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଙ୍କ ୧୭୦୦ ରୁ ୧୮୦୦ ହାତୀ ରହିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଓଡିଶାରେ ଏବେ 14 ଟି ହାତୀ କରିଡର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହାତୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତରେ କଣ ଜାଗା କମିଯାଉଛି କି ? ନା, ମଣିଷ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାବୁ ହେଲା ମଣିଷ ମରା ଦନ୍ତା, ବନ ବିଭାଗର ୧୨ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ସଫଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନୁଗୋଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତାକୁ ସାତକୋଶିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବା ଖବର; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଘେରାଉ