ETV Bharat / state

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ୍ କଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ

କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମିଲିପଦର୍ ନିକଟରେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

ଭବାନୀପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ସିର୍ଲିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମେଗା ନର୍ସରୀ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ଭବାନୀପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ସିର୍ଲିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମେଗା ନର୍ସରୀ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 9:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ELEPHANT TRAINING CENTRE IN KALAHANDI, କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନିକିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଵରୂପ ଭବାନୀପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ସିର୍ଲିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମେଗା ନର୍ସରୀ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

ଭବାନୀପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ସିର୍ଲିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମେଗା ନର୍ସରୀ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ମାନବ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିନବ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଗ୍ର ଏବଂ ଜନବସତିମୁହାଁ ହେଉଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

କୁଙ୍କି ହାତୀ ଓ ମାହୁନ୍ତ ହାତୀ ଆଣି ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଦୀନକୁ ଦିନ ଗଜରାଜ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭିତ ହେବା ସହ ଅନେକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅମୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ।

ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିନବ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଗ୍ର ଏବଂ ଜନବସତିମୁହାଁ ହେଉଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିନବ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଗ୍ର ଏବଂ ଜନବସତିମୁହାଁ ହେଉଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହାସହ କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମିଲିପଦର୍ ନିକଟରେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମିଲିପଦର୍ ନିକଟରେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମିଲିପଦର୍ ନିକଟରେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପରିବେଶ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନେଇ ଏଠି ଚାଷ ହେଉଛି । ହାତୀ ଓ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଲଢେଇ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେହି ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କୁଙ୍କି ହାତୀ ପୁର୍ବରୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଥିଲେ । ହେଲେ ସେହି ହାତୀମାନେ ମରୀ ଯାଇଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବେ କୁଙ୍କୀ ହାତୀ କୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ହାତୀମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଣାଯିବ । ମହନ୍ତ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
FOREST AND ENVIRONMENT MINISTER INAUGURATES ODISHA'S FIRST ELEPHANT TRAINING CENTRE IN KALAHANDI
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ୍ କଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କେସିଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେନର; ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 'ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିନି ଟୋକନ' , ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ; ହେଲାନି ପଞ୍ଜିକରଣ, ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର
ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ
ELEPHANT TRAINING CENTRE
MINISTER GANESH RAM SINGH KHUNTIA
ELEPHANT TRAINING CENTRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.