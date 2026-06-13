କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ୍ କଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମିଲିପଦର୍ ନିକଟରେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : June 13, 2026 at 9:13 AM IST
ELEPHANT TRAINING CENTRE IN KALAHANDI, କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନିକିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଵରୂପ ଭବାନୀପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ସିର୍ଲିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମେଗା ନର୍ସରୀ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ମାନବ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିନବ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଗ୍ର ଏବଂ ଜନବସତିମୁହାଁ ହେଉଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
କୁଙ୍କି ହାତୀ ଓ ମାହୁନ୍ତ ହାତୀ ଆଣି ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଦୀନକୁ ଦିନ ଗଜରାଜ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭିତ ହେବା ସହ ଅନେକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅମୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ।
ଏହାସହ କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମିଲିପଦର୍ ନିକଟରେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କେସିଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେନର; ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 'ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିନି ଟୋକନ' , ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ; ହେଲାନି ପଞ୍ଜିକରଣ, ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି