ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ: ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଫେରାର, ରେଳବାଇ ପୋଲିସର ତନାଘନା
ବଲାଙ୍ଗୀର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳପଥ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ RPF ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଏକେ ଏଲ ସିଂହ ନିଜର ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 25, 2026 at 1:53 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଧରା ପଡିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟଙ୍କା କାରବାର । ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଳା ପୁଳା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ । ଜବତ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ହେବ ବୋଲି କହିଛି RPF ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ:
ବଲାଙ୍ଗୀର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳପଥ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏଭଳି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ପ୍ରେସ ଇସ୍ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳପଥ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ RPF ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ କନଷ୍ଟେବଳ ଏକେ ଏଲ ସିଂହ ନିଜର ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାତି 2ଟାରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାକୀ ବସିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିଲା । ସନ୍ଦେହରେ କେଉଁଠାକୁ ସେ ଯିବେ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ ରାୟପୁର ଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗର ତଲାସୀ ନେବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଚୀନ, ମାଲେସିଆ, ୟୁଏଇ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମୁଦ୍ରା ଜବତ:
ଏହି ଟଙ୍କା ବାବଦରେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା କନଷ୍ଟେବଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର RPF SI କୁନା ବାରିକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ RPF ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଫେରାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସହରରେ ଛାନଭିନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଜବତ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 2,68,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଏହି ଜବତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ, ମାଲେସିଆ, ୟୁଏଇ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ରହିଛି ।
ଏହି ଟଙ୍କା କାରବାର ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । କେଉଁଠୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସେ ନେଉଥିଲେ ? କେଉଁଠାକୁ ନେଉଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏନେଇ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେହିପରି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଏଲପିଏସ ଥାନା କେସ ନମ୍ୱର୍ ୪୬/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂ ଅପହରଣ କରି ବନ୍ଧାହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର
ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନବବଧୂକୁ ଅପହରଣ, ଥାନାରେ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର