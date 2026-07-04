ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ସହାୟତାରେ ମୃତ ଶରୀର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫକଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
DNA ଏବଂ ଚପଲରୁ ମୃତ ଶରୀର ଚିହ୍ନଟ କରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଡିଜି ବିନାୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 4, 2026 at 11:20 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 11:33 PM IST
Crime Branch DG on DNA profiling, କଟକ : ଡିଏନଏ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ସହ ମୋଟ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଖୁଆ ସାହିରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା । ୦୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ଏହି ମାମଲା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୃତଦେହ ପାଣିରେ ରହିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପଚିଯାଇଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନଥିଲା ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ପଦ୍ଧତିର ସହାୟତାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା । ମୃତଦେହର ବିବରଣୀ ସହ ମେଳ ଖାଉଥିବା ସମସ୍ତ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ମୃତଦେହଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଖୁଆ ସାହି ଗ୍ରାମର ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ।
ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱନାଥ ସିଂଙ୍କ ଡିଏନଏ ସହ ତାଙ୍କ ଡିଏନଏ ମେଳ ଖାଇବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚପଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ । ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ବନାସାହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତ-ପ୍ରେତ ଛଡ଼ାଇବା ବା ଝାଡ଼ଫୁଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ବନ୍ଧା ବସ୍ତା ଭିତରେ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସଙ୍ଗୌରମୋହନ ସିଂ ଓରଫ ବିଡ଼ା, ନରହରି ସିଂ ଓରଫ ବାପି ଏବଂ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବନାସାହି ଗ୍ରାମ ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସଙ୍ଗୌରମୋହନ ସିଂଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯୁବରାଜ ହିଁ ଦାୟୀ । ତେଵେ DNA ଏବଂ ଚପଲରୁ ମୃତ ଶରୀର ଚିହ୍ନଟ କରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଡିଜି ବିନାୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଲେ, ଓମ୍ ଙ୍କର କାହିଁକି କରାଗଲା ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କାହଁକି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଇଆଇସି ? ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସଠିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ