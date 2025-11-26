ETV Bharat / state

ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ଏନା; ସୁଦୂର ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସି ରାଜୀବଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ

ସାତ ଦରିଆ ପାରି ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜୀବ ମିଶାଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋଭାକିଆର ଏନା।

ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ଏନା; ସୁଦୂର ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସି ରାଜୀବଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ
ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ଏନା; ସୁଦୂର ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସି ରାଜୀବଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 26, 2025 at 10:00 PM IST

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ହେଲେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। ଏପରିକି ସାତ ଦରିଆ ପାରିହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଚାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଭାକିଆର ଜଣେ ଯୁବତୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।

ସୁଦୂର ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ଆସି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବିବାହ; ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରି ରାଜୀବଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଏନା (ETV BHARAT ODISHA)


ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ। ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ କିଛି ବି କରିପାରେ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପକଣ୍ଠ ରାମ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିବାହ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏନା, ସାତ ଦରିଆ ପାରି ହୋଇ ଆସି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜୀବ ମିଶାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଏନା ଓ ରାଜୀବ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି।

ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଜୀବ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜୀବଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ପରେ ଏନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ପରେ ଏସଂପର୍କରେ ଉଭୟେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।

ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଭାକିଆର ଜଣେ ଯୁବତୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଭାକିଆର ଜଣେ ଯୁବତୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। (ETV BHARAT ODISHA)
ଏନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୀବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏନାଙ୍କ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାଁ ଅନନ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ପ୍ରିୟଜନ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।
ସୁଦୂର ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସି ରାଜୀବଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏନା
ସୁଦୂର ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସି ରାଜୀବଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏନା (ETV BHARAT ODISHA)

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଏକ ଖୁସିର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ପ୍ରେମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିବା ଏନାଙ୍କ ସମର୍ପିତ ପ୍ରେମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

