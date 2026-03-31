ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଖୋଲିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ । କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ଖୋଲିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : March 31, 2026 at 10:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏଲପିଜି ସମେତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି l ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି । କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ନମ୍ବର 0674-2393024 ରଖାଯାଇଛି । ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ।
୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରୁ ବିଭାଗରେ ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି l ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ - ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା, ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ରାତି ୧୦:୩୦ ଏବଂ ରାତି ୧୦:୩୦ ରୁ ସକାଳ ୭ଟା l ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ସମନ୍ୱୟ କରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବ l
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଳାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ଼ କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ରଖିବା ସହ କଳାବଜାରୀ, ବେଆଇନ ମହଜୁଦକାରୀ ଦରଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅସାଧୁ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ସାମନା କରୁଛି । ସେହି ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏହାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛି । ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ବିଶେଷ କରି ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା (Supply Chain) ଯେପରି ବ୍ୟାହତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବଜାରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କଳାବଜାରୀ ଓ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି କୌଣସି ବାଧା ନଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ସାରର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ସହ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅବ୍ୟାହତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସଚେତନ ରହିବା ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମନୋଭାବ ନେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବା ।"
ତେବେ ପୁରୀରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ଖୋଲିଛି । ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କ୍ରାଇସିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ।
