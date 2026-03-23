ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ଅଛି, ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ: ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ଥ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ । ପଢନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 23, 2026 at 8:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଖାଉଟିମାନେ ବିଚଳିତ ନହୁଅନ୍ତୁ । ଆଜିଠାରୁ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗ୍ୟାସ ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୪ ହଜାର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି । ହୋଟେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଦେବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ହେଉଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯିବ-
"ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଆମର ଦୈନିକ ୨ ହଜାର ଗ୍ୟାସ ଡିମଣ୍ଡ ଅଛି । ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ହାରାହାରି ୧୪ ହଜାର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କମାର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଦିଅଯାଉଥିଲା । ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବି ଦିଆଯିବ । କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ର । ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମକୁ ମିଳୁଛି । ଆଜିଠୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କମାର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଦିଆଯିବ ଆଉ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁକିଂ କରି ଗ୍ୟାସ ନେଇପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିକଟରେ ଏନେଇ ବୈଠକରେ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତେଲ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା । ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ୨ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଇରାନ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଦେଇ ବିଶ୍ଵର ତୈଳ ଓ ଏଲ୍ପିଜିର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଯାଇଥାଏ । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନ ଅଧିକାଂଶ ଜାହାଜକୁ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ବୈଶ୍ୟକ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର