ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ; ୨ ୟୁନିଟ୍ରୁ ୧୫ ହଜାର ଜରିମାନା, ଗୋଟିଏ ସିଲ୍
ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟାତି ନାୟକ
Published : August 29, 2026 at 9:04 AM IST
Chhena Raid in Baleshwar ବାଲେଶ୍ୱର: ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତଥା ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଳେ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଏକ ୟୁନିଟ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ ହଜାର ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ୟୁନିଟ ଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ।
ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ:
ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ତିଆ ଓ ରହଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାବେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଛେନା ତିଆରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅପରିଷ୍କାରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଛେନାର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜମି ରହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଛେନା ପାଣିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ୨ଟି ସ୍ଥାନରୁ ମୋଟ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅନୁଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ଛେନା ଅପମିଶ୍ରଣ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଆମେ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର କିଛି ଖରାପ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଥିଲୁ । ସେସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି । ଆଉ ଏ ଚଢ଼ଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ୍ରୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ଗତ ୭ ଦିନ ହେବ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇସାରିଛି ।"
ସିଲ କରାଯାଇଥିବା ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ ଉଦୟ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରିନ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଟ୍ବିନସିଟି ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚଢ଼ାଉ, ୪୦୦ କେଜି ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ପନିର ନଷ୍ଟ
ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର