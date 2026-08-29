ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ; ୨ ୟୁନିଟ୍‌ରୁ ୧୫ ହଜାର ଜରିମାନା, ଗୋଟିଏ ସିଲ୍‌

ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟାତି ନାୟକ

FOOD SAFETY DEPARTMENT RAID DESTROYS OLD CHHENA WATER AND FINE IN BALESHWAR
ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 9:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chhena Raid in Baleshwar ବାଲେଶ୍ୱର: ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତଥା ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଳେ ଫୁଡ୍‌ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଏକ ୟୁନିଟ୍‌କୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ ହଜାର ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ୟୁନିଟ ଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ।

ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat)

ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ:

​ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ତିଆ ଓ ରହଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାବେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ​ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଛେନା ତିଆରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅପରିଷ୍କାରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଛେନାର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜମି ରହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଛେନା ପାଣିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

FOOD SAFETY DEPARTMENT RAID DESTROYS OLD CHHENA WATER AND FINE IN BALESHWAR
ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat)

ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ୨ଟି ସ୍ଥାନରୁ ମୋଟ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

FOOD SAFETY DEPARTMENT RAID DESTROYS OLD CHHENA WATER AND FINE IN BALESHWAR
ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat)
୭ ଦିନ ହେବ ଚଢ଼ଉ ଜାରି:

ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅନୁଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ଛେନା ଅପମିଶ୍ରଣ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଆମେ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର କିଛି ଖରାପ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଥିଲୁ । ସେସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲ୍ୟାବ୍‌କୁ ପଠାଯାଇଛି । ଆଉ ଏ ଚଢ଼ଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ୍‌ରୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ଗତ ୭ ଦିନ ହେବ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇସାରିଛି ।"

FOOD SAFETY DEPARTMENT RAID DESTROYS OLD CHHENA WATER AND FINE IN BALESHWAR
ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat)
ଅନ୍ୟପଟେ ସିମୁଳିଆ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତିଆ ଛକରେ ଥିବା ୟୁନିଟ୍‌ରୁ ସାମ୍ପୁଲ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜରିମନା ବି କରାଯାଇଛି । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।"
FOOD SAFETY DEPARTMENT RAID DESTROYS OLD CHHENA WATER AND FINE IN BALESHWAR
ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat)

ସିଲ କରାଯାଇଥିବା ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ ଉଦୟ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରିନ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଟ୍ବିନସିଟି ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚଢ଼ାଉ, ୪୦୦ କେଜି ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ପନିର ନଷ୍ଟ

ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

FOOD SAFETY DEPARTMENT
BALASORE PANEER
DUPLICATE CHHENA
ଛେନା
CHHENA RAID IN BALASORE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.