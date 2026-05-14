ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ସାଇକେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦେଖି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଯାନ କମ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ ।
Published : May 14, 2026 at 10:41 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 10:50 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଗତକାଲି ପିଏମ ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କାରକେଡ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ନିଜ କାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ବାସଭବନରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗୁରୁବାର ଅସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଡ. ଶ୍ୱେତ କୁମାର ଦାଶ । ମେଡିକାଲର ରେଜିଷ୍ଟାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ନିଜେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ନିଜ ସରକାରୀ ଗାଡିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏମ.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଡ଼ ଶ୍ୱେତ କୁମାର ଦାଶ ନିଜର ବାସଭବନରୁ ସାଇକେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏପରିକି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବି ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦେଖି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ବାହାନକୁ କମ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲକୁ ନେଇ ଗତି କରୁଛି ତାହା ସହଜରେ ପ୍ରତିହତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠାରୁ ସାଇକେଲରେ ଆସିବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପରିମାଣରେ ତୈଳ ସାମଗ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ । ଦେଶ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ତାହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଇଭିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଇଭିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ହେଲେ ଇଭି ବ୍ୟବହାର ନକରି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଇଭି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ୫ରୁ ୭ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସାଇକେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତାହା ହେଲେ ଭଲ କଥା । ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ନିଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର