ୱେଟଲାଣ୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଫୋକସ: ହୀରାକୁଦରେ ୩୫୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ୱେଟଲାଣ୍ଡ କମିଟି । ଜଳାଶୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 31, 2026 at 10:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଜଳାଶୟ ବା ୱେଟଲାଣ୍ଡର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ୱେଟଲାଣ୍ଡ କମିଟି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ୱେଟଲାଣ୍ଡ ପ୍ରାଧିକରଣର ପଞ୍ଚମ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏଫ୍ଓ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଆବାହକ ରହିବେ । ଏଥିସହ ଜଳାଶୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ।
ବୈଠକରେ ଓପିଜିସିର ୧୩୨୦ ମେଗାୱାଟ୍ ଇବ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରାୟ ୩୫୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ଏବଂ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୨୫ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଗ୍ରିଡ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓପିଜିସିର ୧୦ ମେଗାୱାଟ୍ ଇନ୍ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ୨ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ଓ ୮ ମେଗାୱାଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ବୈଠକରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା, ପିସିସିଏଫ ମୁଖ୍ୟ ଡ. କେ. ମୁରୁଗେସନ, ପିସିସିଏଫ୍ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) ପ୍ରେମ କୁମାର ଝାଙ୍କ ସମେତ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
- ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଏକ କନସୋର୍ଟିୟମ୍ ହୀରାକୁଦ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା । ହୀରାକୁଦ ପାଇଁ ୫୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ।
- ୨୦୨୦ ମସିହାରେ SECI (Solar Energy Corporation of India Ltd) ପକ୍ଷରୁ ହୀରାକୁଦରେ ୫୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା । ୪୦ ମେଗାୱାଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ସମ୍ମତି ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ।
- ୨୦୨୩ ମସିହାରେ OPGC ପକ୍ଷରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୧୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ Feasibility Study ଓ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ EOI ଜାରି ହୋଇଥିଲା ।
- ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୀରାକୁଦ, ରେଙ୍ଗାଲି ଓ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର GIS ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
- ୨୦୨୬ ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ GRIDCO (Grid Corporation of Odisha Limited) ଓ GGGI (Global Green Growth Institute) ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ୨୧୦ଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ୬ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ; ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ପକ୍ଷରୁ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଆସିଲା ୩ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର