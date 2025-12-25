ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଫୋକସ; ଟ୍ୟୁସନ ହେବେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ
Published : December 25, 2025 at 6:43 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 6:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାଣି । ହେଲେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ବେଳେ ଝୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମକୁ ଠିକଣା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ରାଜସ୍ବ ସେବା ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହ ମଧ୍ୟସ୍ଥମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି । ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଣିକି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ‘ରାଜସ୍ଵ ପାଠଶାଳା’ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀ ଝୁଣ୍ଟିବାର ଫାଏଦା ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଵ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଭୂ-ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ପାର୍ଟପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ଭଳି ୧୩ଟି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ବେଳେ ଝୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମକୁ ଠିକଣା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ରାଜସ୍ବ ସେବା ପାଇବାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବା ଦଲାଲ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଣିକି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ‘ରାଜସ୍ଵ ପାଠଶାଳା’ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ବାବୁଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୟୁଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୂଆବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅନଲାଇନ ରାଜସ୍ବ ପାଠଶାଳା
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ୬ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ ରାଜସ୍ବ ପାଠଶାଳା ହେବ । ଏଥିରେ ପାଳି କରି ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ । ତୃଣମୂଳ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ସାମିଲ ହେବେ । କେଉଁଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଅନଲାଇନ ପାଠଶାଳାରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ତ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ରହିବେ । ସେହିପରି ଭୂ-ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓ ଚକବନ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠଶାଳାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସକୁ ନେଇ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ । କେଉଁଦିନ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପାଠଶାଳାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତେବେ ସେ ପାଠଶାଳାରେ ବିଭାଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୁପରେ ଜଣାଇବେ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିଧବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାଣି । ୫୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ' ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାନାହିଁ । ଅଧିକାରୀମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣି ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେସବୁ ରାଜସ୍ଵ ପାଠଶାଳା ଅବସରରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ରାଜସ୍ବ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରୀ ରହିଛି । ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ୫ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ଷମତା କମ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ଵାସର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଭୋଟରର ଋଣ ଶୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କାମ କରୁଛୁ । ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିବାଦ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁଟେଇ ଦେଇଯିବୁ । ମୋ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିୟମିତ ତାଲିମ ନିଅନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
