ଏଫଏମ୍ ଛାତ୍ରୀ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ବିଜେଡି
ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଣି ତାଜା ହୋଇଛି ମାମଲା । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 28, 2026 at 7:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶିଥଳତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି ମାମଲା । ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଣି ତାଜା ହୋଇଛି ମାମଲା । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୀଡିତାର ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ । ଏବିଭିପି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଚେତାବନୀ
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ବାଲେଶ୍ଵର ଫକୀର ମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଅପମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଦାୟୀ । ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା କିଛି ଏବିଭିପିର ସଦସ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଏସ୍ ସାଇନିଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଆଇସିସି କମିଟିର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଜେପି ସରକାର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।"
ଇପ୍ସିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ତଦନ୍ତ କଥା ନକହିଲେ ଭଲ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲାା । ଅପମୃତ୍ୟୁର ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ନହୁଏ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ’’ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲରୁ ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ବାହାରିଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିବାରୁ ୧୦ ମାସ ପରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାରାଗାରରୁ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି । ପୀଡିତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଜେଲ ହାଜତରେ ଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ସମୀର ସାହୁ ଏବେ ବି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ।
